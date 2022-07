Preko noći mu iz plastenika ukrali oko 600 kilograma rajčice te pobrali oko 1000 klipova šećerca

OPG Šelimber, vlasnika Matije Šelimbera iz Sedlarice u općini Pitomača, uspješno se bavi uzgojem povrća u plastenicima već četvrtu godinu, no netko je poželio stati na kraj njihovom trudu, zalaganju i u konačnici uspjehu, pa ih nemilosrdno krade. S obzirom da smo vidjeli objavu Matije Šelimbera na Facebooku koji je u najmanju ruku osupnut s takvim činom učinjenom njemu i njegovoj obitelji, nazvali smo ga da čujemo pojedinosti ovog zločina.

– Radimo 4 godine i preživljavamo i nikada nismo imali takav nemio događaj kao sada. Prvi put unazad oko tjedan dana krađa se dogodila sa 16. na 17. srpnja, odnosno nedjelje na ponedjeljak. Tom prilikom netko nam je iz plastenika pobrao oko 300 kilograma rajčice. Prva je to uočila moja supruga Marijana i naša kuma koja joj s vremena na vrijeme pomaže u branju povrća, kada su ujutro išle brati rajčicu. Bili smo ozlojađeni, ali i začuđeni jer plastenici se nalaze nedaleko naše kuće u pola Sedlarice. Tko je mogao biti toliko gnjusan da to napravi ne obazirući se na naš rad, trud, a ni na našeg psa čuvara koji je prije dan prije krađe nestao. Naravno, to tada nismo mogli povezati s ovim gnjusnim činom koji se dogodio. Mislili smo da je jednostavno odlutao, ali sada smo gotovo sigurni da je to bio dio lopovskog plana – kaže Matija te dodaje da se nada da je njihov pas preživio i da ga je netko udomio.

No, lopovi nisu dugo mirovali te su ponovno došli u “berbu” kod Matije i ovoga puta napravili još veću štetu.

-Nakon što smo “progutali” prvu krađu, ponovno su nam u noći s nedjelje na ponedjeljak, odnosno s 24. na 25. srpanj ukrali oko 300 kilograma rajčice i 1000 klipova kukuruza šećerca. Inače smo u odličnim odnosima s našim mještanima i trenutno nemamo nikakvu ideju tko je to mogao učiniti, no poručujemo mu neka se srami svog gnjusnog čina. Zašto je oba puta bilo baš s nedjelje na ponedjeljak ne znamo, ali pretpostavljamo da je zbog toga što je nedjelja neradni dan pa se poljoprivrednici ne nalaze baš u blizini svojih posjeda, neki možda nakratko otputuju, uglavnom odmaraju se – kaže nam Matija razočarano te u nadi da će počinitelji biti privedeni pravdi.

(www.icv.hr, bs)