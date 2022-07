SVEČANO OTVOREN PELJEŠKI MOST Plenković: Ovo je projekt generacije, projekt ponosa

Jučer (utorak) svečano je otvoren Pelješki most, čime je nakon više od 300 godina ponovno spojen teritorij Hrvatske s jugom.

– Obuzimaju me osjećaji radosti, ponosa i zahvalnosti. Radosti što smo ostvarili projekt koji je uistinu državni, strateški, svehrvatski i nadasve nestranački. Ovo je projekt generacije, projekt ponosa – istaknuo je predsjednik Vlade Plenković u prigodnom obraćanju na svečanosti otvorenja.

Zahvalio je svima koji su na bilo koji način pridonijeli realizaciji projekta spajanja hrvatskog teritorija, spajanja juga Hrvatske, južnog dijela Dubrovačko-neretvanske županije s ostatkom zemlje, naglasivši da je ovo projekt ponosa što smo dio generacije koja je ostvarila ovako veliki cilj.

– To je potez u ravni onih ključnih trenutaka kada su hrvatski branitelji oslobađali Hrvatsku i kreirali hrvatsku slobodu – istaknuo je Plenković.

Poručio je da je ovo potez generacije koji dolazi u trenutku kada smo znali iskoristiti ono za što smo se zalagali proteklih trideset godina.

Dio smo kluba najrazvijenijih zemalja

– Realizirali smo ovaj projekt skladno u pogledu političke volje i odlučnosti da ga realiziramo, skladno u pogledu prekrasnog projekta u arhitektonskom, građevinskom i izvedbenom pogledu i skladno u smislu korištenja članstva u Europskoj uniji na najbolji i najučinkovitiji način na načelu modernog suverenizma, koristeći naš osnaženi položaj – naglasio je.

Dodao je da je projekt realiziran na načelu solidarnosti, što znači da se pomaže onima koji su manje razvijeni da dosegnu stupanj razvijenosti onih koji su više razvijeni.

– Činjenica da su u ovaj most ugradili svoj doprinos i naši partneri unutar EU znači da smo dio onoga kluba najrazvijenijih zemalja i da to trebamo i znamo cijeniti – poručio je, dodavši da nas je projekt na fascinantan način povezao s Kinom .

Još jednom je zahvalio svim izvođačima koji su u Pelješki most ugradili svoje znanje, trud i znoj.

Ostvarili smo hrvatski san

– Ostvarili smo hrvatski san. Budimo sretni da će oni koji će koristiti ovaj most dati svoj doprinos ekonomskom razvoju Hrvatske, boljoj prometnoj povezanosti, boljim prihodima od turizma, a iznad svega kvalitetnijem životu svih ljudi koji žive u južnom dijelu Dubrovačko-neretvanske županije – rekao je na kraju predsjednik Vlade Plenković.

Ranije je, po dolasku u Komarnu, gostujući u dnevnicima medijskih kuća kazao da je ovaj most sanjan generacijama.

– Realiziran je u jednom potpunom skladu krajolika, izvedbe i arhitekture, ali i političke volje. Nije bilo lako, ali sada kada je RH konačno spojena možemo biti ponosni. Za sve nas je ovo jako emotivan dan. Danas smo svi oduševljeni – rekao je.

Kazao je da je njegova Vlada preuzimanjem vlasti preuzela i odgovornost da se most sagradi.

– Svi smo imali želju i ambiciju, nije bilo razloga za ne vjerovati. Međunarodni položaj bio takav da smo to mogli učiniti, nije postojao razlog zašto ne, to je kohezijska politika, rijetke su politike koje imaju diskontinuitet teritorija. Znanjem, vještinama, potporom stručnjaka napravljen je sjajan most koji povezuje Hrvatsku, Europsku uniju, Schengen, rješava brojne gospodarske, prometne, turističke, opskrbne probleme – rekao je Plenković, dodavši da je ovo ogroman dan za Hrvatsku, za sve Hrvate i Hrvatice u Hrvatskoj, u Bosni i Hercegovini, diljem svijeta.

Branitelji prvi prošli mostom

U sklopu ceremonije otvaranja mosta, četrdesetak veterana I. i IV. gardijske brigade te 163. brigade iz dubrovačkog područja provezli su se motociklima Pelješkim mostom iz Brijeste na Pelješcu u Komarnu.

Predsjednik Vlade kazao je da je ispravno i korektno da su mostom prvi prošli hrvatski branitelji, ljudi koji su oslobađali Hrvatsku i koji su dali nemjerljiv doprinos slobodi, demokraciji, državi i neovisnosti.

– Ovo je jedinstven, veličanstven trenutak za cijeli narod, spajanje našeg teritorija, prekid s diskontinuitetom, mislim da ćemo s vremenom koje će proteći postati svjesni što se danas za Hrvatsku i Hrvate dogodilo – kazao je Plenković, dodavši da je za njega osobno čast što je bio među onima koji su proteklih godina dali doprinos svemu ovome.

– Pokazali smo vještine u izvedbi, ideji i financiranje projekta, mislim da je to veliko ohrabrenje za druge infrastrukturne projekte u Hrvatskoj – poručio je.

Dodao je da je ova Vlada puno ulagala u hrvatsku infrastrukturu. Spomenuo je moderniziranje zračnih i obalnih luka.

– Nema mjesta gdje se nešto nije investiralo – kazao je, napomenuvši da će iduće godine biti probijena druga cijev tunela Učka te biti završen koridor 5C od Osijeka, kroz Baranju prema mađarskoj granici.

Ovim projektom odnosi između Hrvatske i Kine dobili novu dimenziju

Rekao je da su kineski partneri bili pouzdani te da su odnosi između Hrvatske i Kine, zahvaljujući ovom projektu i odličnoj suradnji, dobili jednu novu dimenziju.

Nazočnima na svečanosti otvorenja Pelješkog mosta, među ostalima, obratila se potpredsjednica EK Dubravka Šuica, video porukom kineski premijer Li Keqiang te predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković te predsjednik Republike Zoran Milanović.

Svečanosti su, uz brojne građane nazočili i gotovo svi ministri u Vladi, saborski zastupnici, među kojima Josip Đakić i Vesna Bedeković, brojni župani, među kojima virovitičko-podravski Igor Andrović i osječko-baranjski Ivan Anušić, načelnici i gradonačelnici iz Dubrovačko-neretvanske županije, bivši visoki dužnosnici i političari te predstavnici gospodarske i akademske zajednice.

(www.icv.hr, vlada.gov.hr; foto: K. Toplak)