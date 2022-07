Svečanom sjednicom Općinskog vijeća obilježen Dan općine Čađavica: U narednom razdoblju nastavak provedbe i planiranja projekata

Obilježavanje Dana općine Čađavica nastavljeno je u petak odavanjem počasti svim poginulim, umrlim i nestalim hrvatskim braniteljima polaganjem vijenaca i upaljenih lampiona uz središnji križ na Mjesnom groblju u Čađavici. Počast su odali saborska zastupnica Vesna Bedeković, izaslanstvo Virovitičko-podravske županije na čelu sa županom Igorom Androvićem i njegovim zamjenikom Marijom Klementom, članovi Općinskog vijeća na čelu s načelnikom općine Čađavica Mirkom Rončevićem i predsjednikom Općinskog vijeća Josipom Piskaćem te predstavnici udruga s područja općine Čađavica i pomoćnik načelnika Policijske uprave virovitičko-podravske Nenad Križić. Molitvu je predvodio čađavački župnik vlč. Stjepan Vuk.

Obilježavanje Dana općine nastavljeno je u čađavačkom Mjesnom domu gdje se prisutnima na početku obratio predsjednik Općinskog vijeća Josip Piskać poželjevši im dobrodošlicu i zahvalio vijećnicima koji su dali svoju potporu realizaciji svih projekata na području općine.

Načelnik Općine Čađavica Mirko Rončević upoznao je nazočne o provedenim projektima i onima planiranima u budućnosti.

– Sretan sam i ponosan što smo ove godine realizirali brojne kapitalne projekte koji su bili usmjereni unapređenju kvalitete života mještana, a nabrojat ću samo neke: uređenje Mjesnog groblja u Čađavici, izgradili smo zgradu sportsko-rekreacijske namjene na nogometnom igralištu, uredili smo Društveni dom u Šaševu, uredili smo dječje igralište u Čađavici, izradili smo projektno-tehničku dokumentaciju za izgradnju Regionalne klaonice sa rasjekaonicom mesa i hladnjačom u Čađavici, u suradnji s Virovitičko-podravskom županijom i susjednim općinama pokrenuli smo projekt širokopojasnog interneta – spomenuo je neke od projekata načelnik Rončević i rekao kako u planu imaju brojne nove projekte.

– Tu je izgradnja pješačkih staza u Čađavici, sanacija krovišta i ugradnja nove stolarije na školi u naselju Zvonimirovac, nastavak izgradnje sanitarno-fekalne kanalizacije u Čađavici i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, izgradnja sportsko-rekreacijskog aerodroma s prostorom za održavanje sajmova, izgradnja geotermalne elektrane Zagocha u Čađavici, rekonstrukcija javne rasvjete na području općine Čađavica, izgradnja društvenog doma u naselju Vraneševci, izgradnja pješačkih staza u naselju Noskovci, projektiranje i izrada spomen-obilježja poginulim i umrlih hrvatskim braniteljima s područja općine Čađavica – rekao je u svom obraćanju nazočnima, između ostalog, načelnik Rončević.

Čestitke svim žiteljima općine Čađavica povodom Dana općine i blagdana sv. Petra apostola uputio je župan virovitičko-podravski Igor Andrović.

– U Čađavici su vrijedni i marljivi ljudi koji žive i poštuju svoje običaje, a sve to imamo prilike vidjeti i povodom proslave Petrova ovih dana. Slušajući načelnika, mogu samo ustvrditi da je vaša općina u proteklih godinu dana napredovala i u komunalnoj, javnoj, pa i u društvenoj infrastrukturi. Puno projekata je odrađeno, puno projekata je u planu. Ono što ja kao župan mogu obećati, to je da će načelnik Rončević i Općina Čađavica i nadalje imati podršku Županije – istaknuo je župan Andrović i čestitao svim mještanima Dan općine.

Čestitkama se pridružio i saborski zastupnik Josip Đakić.

– Drago mi što ste me pozvali i što, kao i do sada, mogu nazočiti vašoj svečanoj sjednici povodom Dana općine, jer na njoj se može čuti sve ono vrijedno što je napravljeno od posljednje takve sjednice. Moram pohvaliti sve vrijedne projekte koji su do sada provedeni, a za one koji su u planu mogu reći da ćete imati moju podršku. Vama dragi moji Čađavčani i svi stanovnice općine Čađavica želim sretan Dan općine, blagdan sv. Petra, vašeg nebeskog zaštitnika – rekao je Đakić.

Svečanoj sjednici su nazočili i saborska zastupnica Vesna Bedeković, zamjenik virovitičko-podravskog župana Marijo Klement, predsjednik Županijske skupštine VPŽ Dinko Begović, gradonačelnik Orahovice Saša Rister, slatinski dogradonačelnik Ilija Nikolić, pročelnica za obrazovanje i demografiju VPŽ Martina Bunić, načelnici općina Mikleuš (Robert Grabar), Crnac (Mato Damjan), Voćin (Predrag Filić), Čačinci (Alen Jurenac), Nova Bukovica (Tomislav Bračun), ravnatelj Doma zdravlja VPŽ Ivica Fotez, zamjenik načelnika PU VPŽ Nenad Križić.

