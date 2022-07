SVIRKA U PALAČI U petak i subotu, 29. i 30. srpnja stižu Je Veux, Them Moose Rush, Mark Mrakovčić i The Strange

Turistička zajednica grada Virovitice, ViKA – Virovitička kulturna alternativa, Klub mladih Virovitica i Savjet mladih Virovitica i ovog srpnja organiziraju glazbene večeri pod zvijezdama – 5. Svirku u Palači.

U dvorištu u Palače Pejačević, u petak 29. i subotu 30. srpnja od 21 sat očekuju vas besplatni koncerti vrhunskih alternativnih bendova: Je Veux i Mark Mrakovčić iz Zagreba, Them Moose Rush iz Bjelovara i The Strange, bend koji čine članovi Bambi Molestersa, My Buddy Moose-a i Chris Eckman, frontman američkog benda The Walkabouts.

– Dođite do Palače Pejačević i uživajte u odličnim rock koncertima – poručuju organizatori.

(www.icv.hr, tz-virovitica.hr)