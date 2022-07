U dvorcu Janković u Suhopolju održana završna i druga stručna konferencija projekta “Socijalne usluge 65+” Centra za socijalnu skrb Virovitica

U suhopoljskom dvorcu Janković danas (utorak) je održana završna i druga stručna konferencija projekta “Socijalne usluge 65+” kojeg je s partnerima provodio Centar za socijalnu skrb Virovitica. Ovim važnim projektom željela se osnažiti mreža udomiteljskih obitelji, nastojalo se razviti izvaninstitucionalni oblik skrbi o starijima te ojačati svijest javnosti o potrebama starijih. Tijekom 24 mjeseca provedbe projekta, prema riječima voditeljice Marije Bajan Prokl, napravilo se puno toga, a po njegovom završetku i dalje će nastaviti raditi na dodatnom ostvarenju ciljeva koji su bili zadani.

– Kada se osvrnemo i pogledamo što smo napravili u nešto manje od dvije godine, mogu reći da smo zadovoljni aktivnostima koje smo provodili u sklopu projekta, iako neke od njih zbog pandemije nismo uspjeli dovršiti. Ostaju nam kontakti s našim partnerima kao i s našim okruženjem, a moram naglasiti kako ništa od ovoga nebi bilo vrijedno da se ne družimo, da ne slušamo i da ne dijelimo iskustva. Još je nešto ostalo pred nama. Izradili smo film, dobili smo službeni automobil, dok nam uskoro izlazi priručnik namijenjen stručnim radnicima Centra za socijalnu skrb. U sljedeća tri dana održat će se nekoliko stručnih predavanja, radionica, a sve to koristit će nam da dođemo do novih ideja i novih zaključaka koji će nam pomoći da nastavimo tamo gdje smo stali- istaknula je između ostalog Bajan Prokl.

Projekt je tako omogućio da stručnjaci koji rade sa starijim osobama i udomiteljima starijih osoba steknu nova znanja i iskustva kako bi što kvalitetnije pružili socijalnu uslugu u budućnosti, ali je omogućio i da se na području šest županija analiziraju potrebe starijih direktnim radom na terenu, kao i potrebe za smještajem u udomiteljsku obitelj. Jedan od partnera na projektu bio je i Grad Virovitica, a kako je istaknuo gradonačelnik Ivica Kirin, briga za starije i nemoćne mora biti prioritet.

– Život je nepredvidiv i nikad ne znamo što nam se može dogoditi u godinama koje su pred nama, stoga je izuzetno bitno pomoći drugima, jer samim time pomažemo i sebi. Istaknuo bih ovom prilikom da se u moru crnih vijesti moramo vratiti malo u prošlost, pogledati koliko smo napredovali u posljednje vrijeme, kao društvo, a zatim i kao grad, a sve to ne bi bilo moguće bez vas i za to vam neizmjerno hvala. Znam da je vaš posao ponekad nezahvalan budući da svi tražimo krivca u drugima, krivi za nešto, no ono čega većina nije svjesna je činjenica da je potrebno pogledati sebe i krenuti s promjenama baš od nas samih. Ono što mogu dodati je da ćemo mi kao Grad i dalje nastaviti pomagati najugroženijima, djeci, invalidima i starijima, jer oni si sami ne mogu pomoći- rekao je između ostalog Kirin.

Pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, branitelje i socijalnu skrb Melita Sirovica također je naglasila kako je važno i u budućnosti nastaviti s pomaganjem najpotrebitijih.

– Svjesni smo da je jako puno ljudi koji imaju potrebu obratiti se vama i izuzetno mi je drago što velik broj krucijalnih problema uspijemo riješiti u što je kraće mogućem roku. Isto tako znamo da ima problema s radnicima, kako u zdravstvu tako i u socijali, ali dobrom voljom sve se može riješiti. S fondovima smo dobili mogućnost da pomognemo socijalnim uslugama koje kod nas nisu bile razvijene, za koje nije bilo novca, a samim time dobili smo i nove mogućnosti da određene usluge nastavljamo kroz naše udruge i centre. Moja želja je da fondovi budu što bogatiji, da se uspijemo prijaviti na još projekata te da na taj način nastavimo pomagati najpotrebitijima. Bit će teško, trebati će puno muke i truda, no mi to možemo- rekla je Sirovica, a još jednu zahvalu na kraju je uputila Bajan Prokl.

– Ovim putem zahvaljujem svim zaposlenicima Centra za socijalnu skrb Virovitica, partnerskim centrima, Gradu Šibeniku, te posebno Gradu Virovitici i Razvojnoj agenciji VTA koji su odmah podržali projekte i pažljivo osluškivali potrebe na temelju kojih su nastali. Živimo u vremenima kada puno govorimo o temeljnim ljudskim pravima, a često zaboravljamo da se ona ostvaruju djelima. Svaki čovjek ima pravo koristiti pozitivne stečevine civilizacije i društva u kojem živi- zaključila je.

Dodajmo kako su partneri virovitičkom CZSS na ovom projektu bili Grad Virovitica, Grad Šibenik, CZSS Šibenik, Bjelovar, Karlovac, Osijek i Slavonski Brod, te općine Pitomača, Suhopolje, Gradina, Lukač i Špišić Bukovica, a vrijednost projekta iznosila je 1.465.159,36 kuna.

Na završnoj konferenciji, između navedenih, nazočili su i Tihana Harmund, ravnateljica razvojne agencije VTA, Ivica Fotez, ravnatelj Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije, Natalija Sertić, načelnica sektora za savjetodavnu i psihosocijalnu pomoć Ministarstva hrvatskih branitelja, Joško Ševo, kazališni glumac koji je uveličao završnu konferenciju svojim nastupom, te projektni partneri.

(www.icv.hr, mra)