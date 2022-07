U godini dana triput pijan zaustavljen na biciklu, prošlog tjedna s 1,61 sjeo za volan automobila pa skrivio sudar

Šezdesetogodišnjak iz Tenja prošlog petka, 1. srpnja, oko 15,15 sati u Osijeku skrivio je prometnu nesreću, kada je osobnim automobilom udario u vozilo koje se kretalo ispred njega na prometnici. PU osječko-baranjska izvijestila je da je do nesreće došlo zbog ne držanja razmaka između vozila, ali i da je vozač (60) bio pod utjecajem alkohola (1,61 promila u krvi).

Zanimljivost događaju dodaje činjenica da je riječ o vozaču koji je policiji, nažalost, jako dobro poznat. U posljednjih godinu dana tri puta su ga zaustavljali na biciklu i otkrili da je bio pod utjecajem alkohola. Prošlotjedna nesreća za volanom automobila prouzročila mu je tako već četvrto “triježnjenje” u policiji u relativno kratkom periodu.

Za počinjene prekršaje predviđena mu je maksimalna novčana kazna u iznosu do 21.300 kuna ili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i šest negativnih prekršajnih bodova, izvijestila je policija. (www.icv.hr)