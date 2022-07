U orahovačkoj evanđeosko-pentekosnoj crkvi 49 godina provodi se kamp djece, mladeži i odraslih iz cijelog svijeta

I ove godine u središnjem orahovačkom gradskom parku, točnije u sklopu evanđeosko-pentekosne crkve Betanija u tijeku je ljetni kamp za sve generacije. Ovaj kamp u Orahovici već punih 49 godina okuplja djecu, tinejdžere, mlade i obitelji iz cijelog svijeta u nizu radionica, druženja protkan duhovnim temama.

– Od 49 godina kampa ja sam 22 ovdje i sada su moja djeca tu i mogu slobodno reći da se smatram Orahovčaninom jer ovaj nam je grad svima prirastao srcu. I ove godine smo počeli s djecom pa su iza njih bili tinejdžeri, a sada su trenutno mladi i na kraju nam dolaze obitelji dok je ove godine posebnost što su kampu i Ukrajinci i to nam je jako drago. Svatko od generacija i uzrasta ima svoj program, a zajednička je tema ove godine pod nazivom ”Nema odmora dok traje obnova”. Trenutno u kampu mladih imamo govornika iz Sjeverne Makedonije Aleksandra Apostolovskog koji nam govori o temama kako se Evanđelje, odnosno radosna vijest biblijske vrijednosti, pronalazi u životu, dakle u politici, kulturi, ekonomiji i tako svaki dan prolazimo kroz važne životne teme koje pomažu našim mladima da kada odu na studije, poslove i obitelji budu pronositelji promjena i to onih pozitivnih – kaže voditelj kampa Ratko Medan te naglašava kako mladi u kampu imaju puno različitih radionica.

– Maksimalno se trudimo u ovom kampu pružiti sudionicima radionice u kojima se mogu zabaviti, ali prije svega i nešto naučiti. Tako sudjeluju u slastičarskoj radionici, potom vezenja, sporta u sklopu koje je ove godine na programu baseball kao ne tako uobičajen sport u Hrvatskoj, tu je glazbena radionica sviranja i pjevanja, a ove godine imamo i jednu posebnu radionicu, a to je javni govor gdje mladi uče od jednog našeg člana tima koji je prošao školu govorništva, kako prezentirati temu i imati dobar govorni nastup. Uglavnom, jako nam je svima zabavno i Orahovica i ovaj kamp je doista svima nama nešto posebno – nastavlja Medan te posebno naglašava kako je kroz proteklih 49 godina prošlo tisuće ljudi iz cijelog svijeta, a i on je u kamp prvo došao kao mladi polaznik.

– Puno govori i nama puno znači kada jednom netko dođe kao mladi polaznik i onda se vraća kao roditelji, to je istina ovoga kampa. Puno je godina iza nas, evo sredinom tjedna smo proslavili 49 godina kampa što je zapravo jedna generalna proba za iduću godinu i veliku proslavu 50 godina kampa za što pripremamo niz sadržaja kako za naše polaznike tako i za Orahovčane. Mi gajimo optimizam među ljudima, to nam je misija, a kada god smo u Orahovici učinimo nešto i za nju. Tako godinama darujemo krv u sklopu akcija GDCK-a Orahovica, čistili smo šume i orahovačko jezero, uvijek smo tu za bilo što pomoći pa evo ove godine ćemo pomoći GDCK-u urediti nove prostore koje su dobili od Panturista na korištenje – kaže Medan te na kraju ističe kako je ovo kamp kojeg oni nazivaju mjestom susreta.

– Doista je to mjesto susreta gdje se isprepleću generacije, ljudi odsvuda i svi smo uvijek kao jedno. Nama je cilj baš da se susretnemo, da imamo jednu vertikalnu komponentu, da ostvarimo susret sa Svevišnjim da doživimo promjenu i prenosimo ju na druge. Ovaj kamp je kroz godine donio velika prijateljstva, rodio ljubavne veze, sve je to prekrasno i zato je ovaj kamp poseban. Do kraja ovogodišnjeg kampa nam preostaje još kamp za obitelji u koji dolaze obitelji iz cijele hrvatske i on je drugačiji od ostalih. Ovdje obitelji rade one istinske obiteljske stvari i to svi zajedno od beba do odraslih i on je specifičan jer dolaze različite obitelji sa svojim posebnostima i različitostima, i sve to stavljamo u jedan zajednički kup i zajedno gledaju kako unaprijediti svoje okruženje i napredovati te biti bolji i sigurniji u sebe – zaključio je Medan.

(www.icv.hr, vg)