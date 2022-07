U Vučjaku Feričanačkom 66-godišnjakinja zapalila suhu travu pa izazvala požar: Izgorjelo 50 rolo bala slame

Jučer (utorak) oko 12 sati, u dvorištu obiteljske kuće u Vučjaku Feričanačkom, 66-godišnjakinja je zapalila suhu travu. Vatra se proširila na rolo bale slame te je tom prilikom izgorjelo oko 50 bala. Požar su ugasili vatrogasci Dobrovoljnog vatrogasnog društva Feričanci.

– Nadležnom državnom odvjetništvu podnosimo izvješće o događaju- izvijestili su iz osječke policije.

Ujedno su iz policije upozorili građane da prilikom spaljivanja biljnog otpada na otvorenim prostorima, prvenstveno šumama i poljoprivrednim površinama, posebnu pozornost obrate pri rukovanju vatrom ili lakozapaljivim predmetima koji bi mogli izazvati požare. Takvi se požari zbog nedovoljne pozornosti mogu proširiti na šume, stambene i gospodarske objekte te ugroziti ljudske živote.

Dodaju i kako je temeljem Zakona o zaštiti od požara, za fizičku osobu koja izazove požar propisana novčana kazna od 15.000 do 150.000 kuna ili kazna zatvora do 60 dana. Istim je Zakonom propisano da će se osoba koja izazove požar iz nehaja, što je najčešći slučaj kod požara otvorenih prostora, kazniti za prekršaj novčanom kaznom od 2.000 do 15.000 kuna.

– Osim toga, ovakvim nepromišljenim radnjama građani mogu počiniti i kazneno djelo dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom, za koje se može izreći kazna zatvora do tri godine ako je djelo počinjeno iz nehaja, a ako je počinjeno s namjerom propisana je kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina, ovisno o posljedicama- upozorava policija.

(www.icv.hr, tj, foto: PU osječko-baranjska)