Udruga osoba s intelektualnim teškoćama “Jaglac” Orahovica organizirala Okrugli stol na temu “Pružanje usluge osobne asistencije”

Udruga osoba s intelektualnim teškoćama “Jaglac” kao nositelj projekta “Moj asistent IV” organizirala je u orahovačkom Centru za posjetitelje Okrugli stol na temu “Pružanje usluge osobne asistencije”.

Okruglom stolu nazočili su orahovački gradonačelnik Saša Rister, Mario Burek iz Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom Osijek, Ljiljana Randelj iz Centra za socijalnu skrb Slatina te mnogi predstavnici udruga za osobe s intelektualnim teškoćama i invaliditetom iz Belišća, Slatine i Našice te Udruga SMS Virovitica, a nazočno je bilo i mnoštvo članova i osobnih asistenata iz udruge domaćina, Jaglaca.

U uvodu Okruglog stola, a nakon pozdrava predsjednice udruge Đurđe Šimatović, projekt “Moj asistent IV” predstavio je voditelj istog Robert Terfaloga.

– Uz Jaglac kao nositelja projekta, partner na ovom projektu je Udruga Vretenac Slatina, posredničko tijelo razine 1 je Ministarstvo mirovinskog sustava obitelji i socijalne politike, a posredničko tijelo razine 2 je HZZ – ured za financiranje i ugovaranje projekata EU. Vrijednost ovog projekta je 1.993.793,56 kuna, a razdoblje provedbe je od 8. siječnja 2021. do 8. rujna 2022 godine. Cilj projekta je povećati socijalnu uključenost i unaprijediti kvalitetu života osoba s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta, osoba s intelektualnim teškoćama i to kroz pružanje usluge osobne asistencije na području Virovitičko-podravske i Osječko-baranjske županije. U sklopu ovog projekta usluga osobne asistencije se pruža za 23 korisnika, a treba svakako reći da je projekt sufinanciran sredstvima EU iz Europskog socijalnog fonda, a u okviru poziva “Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom –faza III i to u sklopu Operativnog programa – Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 202.” – rekao je Terfaloga.

U nastavku Okruglog stola predavanje na temu “Iskustvo” Udruge Jaglac u provedbi dosadašnjih projekata osobne asistencije (presjek, zaključci i preporuke) održala je Lidija Stojković, koordinatorica programskih aktivnosti, a potom je Mario Burek, savjetnik pravobraniteljice za osobe s invaliditetom Osijek prenio iskustva Ureda pravobraniteljice vezano za uslugu osobne asistencije.

Nazočnima se obratio i orahovački gradonačelnik Saša Rister naglasivši kako je Jaglac jedna od najaktivnijih i najuspješnijih udruga u cijeloj županiji.

-Hvala vam što vodite brigu o najosjetljivijoj populaciji našeg društva i mogu reći da se samo nadam kako će svi natječaji biti otvoreni da možete nastaviti s ovako vrijednom i iznimno korisnim projektima. Pokazali ste koliko ste vrijedni i aktivni i ovaj Okrugli stol samo je pokazatelj vaše vrijednosti i ono što mogu obećati je da će Grad uvijek biti uz vas i u budućem razdoblju – zaključio je Rister.

(www.icv.hr, vg, foto: V. Grgurić)