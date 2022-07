Vatrogastvo na području grada Orahovice sve budnije: Mala društva aktivnija nego ikad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Orahovica ove godine proslavlja 140 godina svoga postojanja i kao stožerno društvo Vatrogasne zajednice grada oslonac je i vodič svih njenih društava. Ono što veseli čelnike Zajednice i ljude oko vatrogastva, je to što upravo ta ”ostala”, manja društva su unazad par godina možda i najaktivnija do sada. Posebna ipak ostaju ona stara vremena kada su vatrogasna društva bila glavni pokretač svih društveni aktivnosti, ali danas kao da se baš ta stara vremena vraćaju jer vatrogasna društva ponovno pokreću puno toga.

U Vatrogasnoj zajednici grada Orahovice osim dakle stožernog, djeluju još četiri društva i to DVD Nova i Stara Jošava, Crkvari i Dolci. Mala su to mjesta s malo stanovništva, ali iznimno vrijedna i pouzdana. Sve je više djece i mladih u njima, što je i rezultiralo novim idejama i jačim radom. Ove godine i Grad Orahovica je kroz svoj proračun osigurao najviše sredstava za vatrogastvo do sada što je itekako olakšalo i dalo novi motiv za rad.

– Na nedavno održanoj godišnjoj skupštini naše Zajednice, pohvalio sam rad tih manjih društava jer su oni to doista i zaslužili. Treba naglasiti da su prije svega ozbiljni po pitanju vatrogasnog dijela posla, redovno uređuju i održavaju svoje prostore, aktivni su u pohađanju edukacija i osposobljavanja za nova vatrogasna zvanja i činove, na intervencijama su brzi i kvalitetni i uvijek se na sve njih možemo osloniti. S druge strane, sva društva su prepuna ideja, u svojim mjestima organiziraju događaje, druženja i što je najvažnije okupljaju sve generacije na jednom mjestu pa bilo to i obično boćanje nedjeljom poslije podne. Lijepo je znati da imaš takvo okruženje oko sebe i kamo sreće da tako i ostane – kaže predsjednik Vatrogasne zajednice Orahovica Mario Gubeljak.

DVD Dolci su i najbrojnije društvo i najveće mjesto od navedenih, nedavno su dobili i vatrogasno vozilo donacijom iz austrijskog Tirola, a mladi i djeca su im postali zaštitni znak.

– Kada smo vidjeli da imamo dosta mladih obitelji u selu, sve smo ih pokušali privući u vatrogastvo i uspjeli smo. Lijepo ih je danas sve vidjeti na svakom našem događaju, a za djecu posebno organiziramo niz sadržaja. Evo nedavno smo osvježavali prostor našeg doma, krečili, ličili i svi smo to zajedno radili, i muški i ženski i djeca i odrasli i na kraju se lijepo podružili. Trenutno imamo tehničko, a želja nam je imati i navalno vozilo – kaže predsjednik DVD-a Dolci Samir Božičević.

Slično je i u Staroj Jošavi gdje je jako puno djece i oni odnedavno imaju vozilo koje su kupili od prijatelja iz DVD-a Dobrovac.

– Najljepše mi je zapravo raditi izvještaj za godišnju skupštinu koji je uvijek pun događanja, novih informacija i moram se zahvaliti svim svojim članovima na aktivnostima i želji da naše društvo činimo boljim. Hvala i roditeljima koji dovode svoju djecu i sami se uključuju. Malo smo mjesto i DVD mora biti nositelj svega – kaže predsjednik DVD-a Stara Jošava Dalibor Saher.

Mjesto odmah do, Nova Jošava unazad je nekoliko godina dobila dosta mladih obitelji i to se odmah primijetilo i na vatrogastvu.

– Mi se družimo konstantno, organizirano gledamo sportske utakmice, boćanje je redovno, a evo sada pokraj doma, Grad gradi novo dječje igralište. Imamo dosta mladih članova, oni su aktivni, odazivaju se na svaku intervenciju, školuju se i to je jako dobro – kaže predsjednik DVD-a Nova Jošava Željko Mihalek.

Najmanje mjesto i društvo su Crkvari u kojem osim DVD-a djeluje i Kulturno-umjetničko društvo, što daje još jači obol u radu.

– Mali smo, ali ne damo se, radimo, trudimo se i želimo donijeti nešto novo, bolje i sadržajnije našem mjestu. Vatrogastvo je u odličnom stanju, na svaki poziv se svi odazivaju, bilo to oko uređenja okoliša doma, unutrašnjosti i drugih radova, a velika nam je želja dobiti jedno vatrogasno vozilo za što smo već uredili i garažu i nadamo se da će to biti što prije – kaže predsjednik DVD-a Crkvari Denis Belobradić.

(www.icv.hr, vg; foto: V. Grgurić)