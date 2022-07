Više od 40 osnovnoškolaca završilo prvi turnus Sportskih praznika u Virovitici

U petak, 1. srpnja u sportskoj dvorani Osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić u Virovitici preko 40 osnovaca zaključilo je prvi ovogodišnji turnus Sportskih praznika natjecateljskom štafetom, koja je uključivala i kviz znanja iz sadašnjosti i prošlosti sporta.

Nakon odrađenih svih planiranih igara i vježbi, polaznike su pozdravili voditelji Ivan Vrbančić i Matko Vuković te predsjednik Školskog sportskog saveza Virovitičko-podravske županije Saša Topić.

– Ovaj program, koji provodi Hrvatski školski sportski savez u suradnji sa Školskim sportskim savezom Virovitičko-podravske županije, pokazao je svu svoju vrijednost. Nadam se da ste ugodno proveli vrijeme s vašim voditeljima i nadam se da se vidimo i iduće ljeto – tom prilikom je rekao Saša Topić.

Sportski praznici, kao razigrani nastavak školskih aktivnosti tjelesne i zdravstvene kulture, nastavljaju se i iduća tri tjedna, od ponedjeljka do petka, od 9 do 12 sati, u sportskoj dvorani Osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić. U rad se mogu uključiti učenici sve tri osnovne škole u Virovitici: Ivane Brlić-Mažuranić, Vladimir Nazor i Katoličke osnovne škole prijavom na mail: ivrbancic4@gmail.com

U turnusu od 4. do 8. srpnja za učenike od prvog do četvrtog razreda ostalo je svega nekoliko slobodnih mjesta, dok je u turnusima od 11. do 15., odnosno od 18. do 22. srpnja za učenike od petog do osmog razreda ostalo više slobodnih mjesta.

(www.icv.hr, mš; Foto: M. Šolc)