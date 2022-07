Započele ovjere ugovora zakupaca državnog poljoprivrednog zemljišta na području općine Čađavica kod javnog bilježnika u Slatini

Nakon dobivene suglasnosti od strane Ministarstva poljoprivrede, ovih je dana započela ovjera ugovora zakupaca državnog poljoprivrednog zemljišta s područja općine Čađavica koji su prošli na natječaju. Sve potpisane ugovore od strane načelnika Mirka Rončevića i zakupaca poljoprivrednog zemljišta na 25 godina, njih 98, ovjerit će javni bilježnik u Slatini. S time je započeo kraj delikatne situacije koja je podigla puno ”prašine”.

Ovjere ugovora kod javnog bilježnika provodit će se do kraja mjeseca, gdje smo zatekli načelnika Rončevića i zatražili ga izjavu.

– Općina Čađavica je dočekala i ovaj, recimo, predzadnji korak u cijeloj kronologiji dešavanja od dana raspisivanja natječaja za državno poljoprivredno zemljište na području općine Čađavica, kojem smo svi bili svjedoci da smo imali razno razne napade, te snimanja emisija od strane naših mještana koji nisu uspjeli u natječaju, odnosno tri emisije ”Provjereno” u tri mjeseca i tako dalje, kao i kaznenih prijava protiv mene, da bi, eto, na kraju sve završilo kako je Općina Čađavica započela, u skladu sa zakonom.

Tada smo, pri otvaranju i provođenju natječaja, naglasili ako bude nekih slučajnih nepravilnost iste ćemo ispraviti u skladu sa zakonom. Dočekali smo i taj korak da nam je Ministarstvo poljoprivrede izdalo suglasnost za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta, koje se odnosi na 25 godina te obuhvaća oko 2500 hektara i 98 budućih korisnika, OPG-ovaca koji su bili predloženi od strane Općinskog vijeća za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta – rekao je Rončević i dodao da su suglasnost dobili 11. svibnja, ali su čekali i zadnji korak da se ugovori ovjere i od strane Županijskog državnog odvjetništva u Bjelovaru. Što je ovih dana realizirano.

– Pošto je sve ovo izazvalo veliki interes medija, ja sam danas odlučio da i vama lokalnim medijima prenesem i ovu konačnu informaciju kako bi svi mještani općine Čađavica znali da je kraj te agonije, da se ugovori nose kod javnog bilježnika na ovjeru, i poslije toga imamo još jedan korak, a to je uvođenje posjed. Želim napomenuti da mi je jako žao zbog svega onog, onih izjava pojedinaca koji nisu htjeli nikako priznat da su jednim dijelom i sami krivi što nisu uspjeli u natječaju, jednim dijelom što nisu imali uvjete da bi dobili zemlju, i da se tu stvorila velika buka, da sam ja kao općinski načelnik prozivan u cijeloj Hrvatskoj, a da bi sve na kraju završilo kako je Općinsko vijeće i napravilo – istaknuo je.

– Dobili smo suglasnost, imali smo jednu izmjenu koju je tražilo ministarstvo u svezi zemljišta u suvlasništvu države i privatnika, nekih 12 hektara koje nismo dobili, jer to zemljište mora biti samo u vlasništvu države da bi ga mogli staviti u natječaj.

Što se tiče natječaja na zakup poljoprivrednog državnog zemljišta na 5 godina očekujemo da će, ako ne ovaj, onda da će sljedeći tjedan ministarstvo izdati suglasnost i na to – rekao nam je načelnik Rončević, te dodao da se ovjera kod javnog bilježnika provodi tako da svaki dan dođe do 10 zakupaca, kako se ne bi stvarale velike gužve.

Načelnik Rončević se osvrnuo i na tužbe koje su, navodno, podnijeli neki nezadovoljni poljoprivrednici.

– I ja sam to čuo, ali mi ni ministarstvo ni državni odvjetnik nisu znali odgovoriti koga oni to misle tužiti, možda državu jer smo mi radili sve po zakonu, a čuo sam priče da bi tužili i novog zakupca koju je zemlju taj neki prije koristio, no ne vidim kakve veze s tim ima taj novi OPG-ovac koji prošao na natječaju. Mogu pokušati tužiti, no ja ne vidim tu pravnu osnovu, ali, Bože moj, demokratska smo država i to je njihovo pravo –

zaključio je Rončević.

(www.icv.hr, adf; Foto: D. Fišli)