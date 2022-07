Završen je jedan dio, a uskoro kreće i drugi dio izgradnje nogostupa u Strossmayerovoj ulici u Zdencima

Općina Zdenci marljivo radi na pripremi, a posebno na realizaciji najavljenih projekata. Tako je prije nekoliko dana završena jedna faza izgradnje nogostupa u Ulici Josipa Juraja Strossmayera, a uskoro kreće i sljedeća.

– Ovih dana su završeni radovi na izgradnji pješačke staze u Strossmayerovoj ulici u Zdencima i to od kućnog broja 29 do 113, a prije dva dana je stigla obavijest Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine za nastavak izgradnje nogostupa u ovoj ulici, a riječ je o dijelu od kućnog broja 115 do kraja ulice. Sada nam slijedi raspisivanje natječaja i izbor najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova i vrlo brzo nakon toga kreću radovi. Ni tu uređenju ove ulice nije kraj, naime na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja za područje s nacionalnim manjinama, a koji je prije nekoliko dana raspisan, kandidirat ćemo izgradnju nogostupa na drugoj, desnoj strani Strossmayerove ulice, dakle na parnoj strani od kućnog broja 2 do 92 i tu očekujemo pozitivan ishod te bi time kompletna ulica imala pješačku stazu – rekao je načelnik općine Zdenci Tomislav Durmić.

(www.icv.hr, vg)