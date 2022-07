Zvuci violine, viole, violončela, harfe i harmonike, oduševili su suhopoljsku publiku u vrtu Dvorca Janković

Prekrasna večer uz Glazbenu šetnju dvorcima Slavonije u izvedbi orkestra Hrvatskog narodnog kazališta iz Osijeka održana je u vrtu Dvorca Janković u Suhopolju. Zvuci violine, viole, violončela, harfe i harmonike uz jedanaest glazbenih točaka oduševili su suhopoljsku publiku. Vrt Dvorca Janković i njegov romantičan ambijent još jednom su se pokazali kao omiljeno odredište kulturnih događanja i kao jedna od najljepših ljetnih pozornica kontinentalne Hrvatske.

Sudjelovali su: Bela Nagy – violina, Attila Berentes – violina, Veronika Kilmajer – viola, Maja Iljovski – violončelo, Veronika Lemishenko – harfa, Trajko Iljovski – harmonika.

Program:

A. Vivaldi: KONCERT ZA HARFU u C-duru RV 534

E. Andreev: SOUVENIR

D. Henson-Conant: BAROQUE FLAMENCO

L. Delibes: LAKME FLOWER DUET

A. Dvorak: HUMORESQUE

J. Williams: SCHINDLER LIST THEME

A. Sullivan: MIKADO THREE LITTLE MAIDS

A. Piazzolla: FIVE TANGO SENSATIONS (Asleep, Anxiety, Fear)

J. Gotovac: ERO SA ONOGA SVIJETA, Završno kolo (arr.Bela Nagy)

J. Brahms: HUNGARIAN DANCE No.1

A. Piazzolla: ADIOS NONINO

Organizaciju su potpisali – Turistička zajednica Općine Suhopolje i Centar za posjetitelje Dvorac Janković.

(www.vpz.hr, ss, Centar za posjetitelje Dvorac Janković Suhopolje, foto: Sanja Sudar)