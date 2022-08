1. ŽNL Čor i Grdić ‘love’ prvu ovosezonsku pobjedu u jedinom subotnjem susretu, derbi drugog kola u Zdencima, ‘raspucani’ Rezovac putuje u Slatinu na noge Sladojevčanima

Drugo kolo u 1. županijskoj nogometnoj ligi danas (subota) u 17 sati otvaraju Lukač 05 i Borova. Domaćoj momčadi jedini je cilj osvajanje tri boda. Prošlog vikenda, zbog nepreciznosti svojih napadača, Lukačani su se iz Zdenaca vratili praznih ruku. Sada se očekuje pobjeda, ali gosti iz Borove su na gostovanju u Gornjem Bazju pokazali svoju kvalitetu osvojivši bod.

Trener Borove Mile Grdić neće moći računati na kažnjenog Ivana Jugovića i ozlijeđenog Karla Draganića, dok domaći strateg Miroslav Čor nema takvih problema. Očekujemo zanimljivu i neizvjesnu utakmicu.

U PRVOM KOLU POSTIGNUTO 47 ZGODITAKA ILI PROSJEČNO 6,71 PO UTAKMICI

Sve ostale utakmice drugog kola igraju se u nedjelju, 28. kolovoza u 17 sati. U Zdencima se igra lokalni derbi u kojem će snage odmjeriti Sloga i DOŠK iz Dolaca. Obje momčadi u prvom kolu došle su do uvjerljivih pobjeda, pa će nastojati nastaviti niz uspjeha. Bliži pobjedi trebali bi biti domaći nogometaši, ali će gosti nastojati iskoristiti svaku priliku koja im se ukaže za zgoditak i pozitivan rezultat.

U Mikleušu domaća momčad dočekuje Bratstvo iz Gornjeg Bazja. Oba suparnika u prošlom kolu nisu došla do ‘punog plijena’. Mikleuš je uvjerljivo poražen u Kapela Dvoru, dok je Bratstvo u posljednjim trenucima izvuklo bod u domaćem susretu s Borovom. Mikleuš će se pobjedom pred svojim navijačima nastojati iskupiti za visok poraz, dok će Bratstvo pokušati nadoknaditi izgubljene bodove na svom terenu. Gostujući trener Elvis Vinak neće moći računati na kažnjenog Filipa Kukolja.

Dinamo iz Kapela Dvora nakon uvodne pobjede nad Mikleušom, gostuje u Miljevcima kod Mladosti, koja je u desetkovanom sastavu poražena u Čačincima. Gosti će nastojati nastaviti niz pobjeda, a domaći bez kažnjenog Alena Kelera pokušat će doći do prvih ovosezonskih bodova. Prema svemu sudeći gosti bi trebali biti bliži osvajanju tri boda.

Crnac će ugostiti jaku Mladost iz Čačinaca. Gosti su favoriti u ovom susretu, a sve osim njihove pobjede bilo bi veliko iznenađenje. Naravno, domaća momčad će pokušati zaustaviti goste i doći do pozitivnog rezultata.

Prošlosezonski prvak Podravac iz Sopja nema više jaku momčad, pa će se morati itekako potruditi da uspješno parira gostujućem Dinamu iz Četekovca, koji i ove sezone ima izuzetno efikasan napad. Gledajući sastav momčadi, gosti su veliki favoriti u ovom susretu.

Slavonija iz Sladojevca svoje domaće utakmice igra na stadionu Antuna Tone Butorca u Slatini. U prvom susretu, na slatinskom stadionu, ugostit će Rezovac, koji je u prvom kolu došao do rekordne pobjede protiv Sopjana. To je utakmica podjednakih suparnika u kojoj bi rezultat mogao biti neizvjestan do samog kraja. U domaćim redovima zbog kartona neće moći nastupiti Zlatko Miler.

Nadam se da će napadači nastaviti efikasnost koja je viđena u prvom kolu, kada je postignuto 47 zgoditaka ili prosječno 6,71 po utakmici.

1. ŽNL, 2. kolo: Subota, 27. kolovoza u 17:00

Lukač 05 – Borova

Suci: N. Vargović, I. Majstorović, M. Maslać, delegat: Đurđević

1. ŽNL, 2. kolo: Nedjelja, 28. kolovoza u 17:00

Mikleuš – Bratstvo Gornje Bazje

Suci: Si. Ličinić, H. Selenić, D. Kokorić, delegat: Penava

Mladost Miljevci – Dinamo Kapela Dvor

Suci: N. Kristić, Z. Stojnović, Sa. Ličinić, delegat: Adamović

Crnac – Mladost Čačinci

Suci: A. Vicić, N. Kečkiš, M. Loparac, delegat: Stipanić

Podravac Sopje – Dinamo Četekovac

Suci: M. Nađ, E. Penava, D. Vukman, delegat: Blažević

Slavonija Sladojevci – Rezovac

Suci: M. Presečan, B. Vidović – Volenik, A. Strusa, delegat: Bušljeta

Sloga Zdenci – DOŠK Dolci

Suci: G. Loparac, Mar. Lješčak, Mat. Lješčak, delegat: Borbaš

