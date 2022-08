3. NL SJEVER Vratković i Zdelar poentirali protiv Varteksa, Papuk Osječko 1664 do vrijedne pobjede na startu nove sezone

Nogometaši orahovačkog Papuka u prvom su kolu nove sezone 3. NL Sjever na svom terenu ugostili varaždinske “Bumbare”, momčad Varteksa.

Papuk je odradio odlično pripremno razdoblje predvođen novim trenerom Zoranom Mandićem i pokazao to i ovom prvom prvenstvenom utakmicom. Orahovčani su odigrali čvrsto s puno htjenja i zalaganja što je donijelo puno prigoda.

Momčad Zorana Mandića povela je u 18. minuti iz opravdano dosuđenog kaznenog udarca, a precizan je bio najbolji Papukov strijelac ovoljetnog razdoblja Marin Vratković.

Papuk je nizao prigode no, lopta nije htjela u mrežu sve do 43. minute kada je nakon lijepe akcije poentirao Marin Zdelar. Bio je to i krajnji ishod utakmice na veliko zadovoljstvo Papukovih navijača, a posebno trenera Mandića.

-Odigrali smo onako kako smo se i dogovorili, agresivno, čvrsto i kompaktno, stvarali puno prigoda i to nam je donijelo dva pogotka i pobjedu. Varteks je odlična momčad s puno vrhunskih pojedinaca, fizički odlično pripremljena, ali to smo pokazali i mi, trkački smo odlično odradili cijelu utakmicu, bilo nas je po cijelom terenu – rekao je vidno zadovoljni Mandić

Kao igrača utakmice ‘podvukao’ je povratnika u redove Papukove momčadi, Bornu Mimića.

-U ovakvim utakmicama kada cijela momčad odigra na visokoj razini, moram reći da je momčad igrač utakmice, ali kako se ono kaže “za nokat” ispred svih je bio naš odlični veznjak i veliki dobitak za ovu momčad Borna Mimić koji je odigrao odličnu partiju u oba pravca – zaključio je Mandić.

Papuk Osječko 1664 – Varteks 2:0

Igrač utakmice: Borna Mimić

3. NL Sjever: 1. kolo

Podravac Virje – Radnik Križevci 0:2

Podravina Ludbreg – Koprivnica 1:1

Polet (SMnM) – Dinamo Domašinec 0:0

Virovitica – Rudar (MS) 3:0

Papuk Osječko 1664 – Varteks (V) 2:0

(www.icv.hr, vg, foto: V. Grgurić)