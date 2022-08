Bliže se 22. Dani slavonske šume u Našicama: Predstavljen program ove manifestacije

Nakon koordinacijskih sastanaka sa sudionicima ovogodišnjeg festivala Dani slavonske šume, danas (utorak) je održana i konferencija za medije na kojoj su govorili gradonačelnik grada Našica Krešimir Kašuba, predsjednik MO Našice Darko Cerovski, direktorica Turističke zajednice Ines Resler i voditelj Uprave šuma – podružnica Našice Vlado Keglević.

Dani Slavonske šume tradicionalna je manifestacija koja se u Našicama održava svake godine početkom rujna i traje tri dana. Ove godine, 22. Dani Slavonske šume na rasporedu su od 8. do 11. rujna, a održat će se u organizaciji Grada Našica, Turističke zajednice grada Našice i Hrvatskih šuma d.o.o.

Ovaj festival duh je Našica, a obilježit će ga, kao i dosad, mnoge aktivnosti za posjetitelje s naglaskom na širok zabavni i gastronomski program.

– Festival Dani Slavonske šume jedan je od najvažnijih događanja u gradu. To je brend grada koji promovira Našice ne samo u našoj zajednici i regiji, nego i na državnoj razini. Važno je znati da on svoje temelje ima iz 1970. godine, ujedno i godine Hrvatskog proljeća kada je bio jako važan za mnoga kulturna i gospodarska zbivanja. I na današnji dan možemo reći da je to festival koji traje tri dana, koji ima svoju gastronomsku ponudu, koji ima svoje kulturno događanje i koji okuplja velik broj udruga. To je festival koji ima i gospodarski sajam koji nam je jako važan, jer često znamo reći kako su Našice grad poduzetnika i upravo ovdje oni promoviraju svoje proizvode i tako dodatno promiču naš grad. Ono najbitnije je zapravo promicanje gospodarske djelatnosti u gradu Našicama, odnosno šumarske koja datira još od vremena Pejačevića, kada su naši šumari pokazivali svoje vještine, prije svega sjekači na svojim natjecanjima. Centralno zbivanje zapravo je u subotu, kada će se u Našicama okupiti veliki broj zaposlenih u šumarstvu. Riječ je o apsolutnoj turističkoj promidžbi našeg grada – rekao je gradonačelnik Kašuba.

Predsjednik MO Našice Darko Cerovski, ujedno i predsjednik Udruge voćara i vinogradara Našice naglasio je zadovoljstvo organizacijom festivala koji će okupiti brojne udruge s područja grada, ali i šire.

– Teško je sažeti sve što će se događati na ovogodišnjem festivalu Dani Slavonske šume jer je interes za sudjelovanje zaista velik. Prijavile su se brojne udruge s područja grada koje će prikazati svoj rad i na taj način uveličati ovu tradicionalnu manifestaciju. Sve u svemu, ovo je jedan veliki obrtnički sajam, najveći sajam u godini koji se održava na području grada i najbolja prilika svim obrtnicima da prezentiraju svoj rad i pokažu se u najboljem svjetlu. Izuzetno me raduje i velik broj sudionika s područja susjednih županija, ali i svih ostalih koji su ovdje po prvi puta. Nadam se da će im se svidjeti i da će se ponovno vratiti u Našice već iduće godine. Raduje me i to što se neke suradnje njeguju u kontinuitetu, veći dug niz godina, a jedna od tih je i suradnja s KUD-om iz Tavankuta, gdje mi kao Udruga voćara i vinograda Našice održavamo redovne posjete za njihov Festival voća, a oni se redovno odazivaju na Dane Slavonske šume. Takve suradnje su predivne, to je ono što ovaj grad obogaćuje i njeguje – rekao je Darko Cerovski.

Direktorica TZ grada Našice Ines Resler pozvala je sve zainteresirane da se pojave u što većem broju i uživaju u ovoj tradicionalnoj i za grad izuzetno bitnoj manifestaciji.

– U Našicama se zaista tijekom ljeta, ali i tijekom cijele godine održava velik broj manifestacija. Ono što mene posebno veseli je to što perivoj oko dvorca obitelji Pejačević vrvi životom. Slijede nam Dani Slavonske šume, koji se održavaju u kontinuitetu. Oni počinju 8. rujna predavanjima, 9. rujna imamo predstavljanje sportskih udruga u organizaciji Sportske zajednice grada Našica pod nazivom “Dan našičkog sporta”, kao i koncert u spomen Dori Pejačević, ali i koncert Najboljih hrvatskih tamburaša. U subotu, 10. rujna već tradicionalno je glavni sajamski festival na kojem ove godine imamo više od sto izlagača. I ove godine sudjelovat će puno novih izlagača iz cijele Hrvatske, a najviše iz Slavonije. Festival završava 11. rujna 2. Stravianae Challenge utrkom. Pozivam sve zainteresirane da dođu u Našice i budu dio ovog fantastičnog i za grad Našice prepoznatljivog događaja – naglasila je Ines Resler.

Uprava šuma – Podružnica Našice i ove godine tradicionalno sudjeluje u organizaciji festivala Dani Slavonske šume.

– U najavi festivala spomenuo bih prvi dan, 8. rujna, kada organiziramo aktualni sat šumarstva u našičkoj kino dvorani gdje gostuju eminentni šumarski stručnjaci sa Šumarskog fakulteta. Imamo zanimljiva predavanja za šumare i pozivam ih da dođu u što većem broju. Centralno zbivanje je 10. rujna kada organiziramo natjecanja u našičkom parku. Jedan od noviteta ovog festivala je taj što se u natjecanje mogu uključiti i naši sugrađani, kao i svi drugi posjetitelji. Svi oni koji se budu prijavili dobit će prigodne nagrade. Općenito, grad Našice u svom nekakvom širem okruženju sa sve četiri strane okružen je šumom i ovaj festival najbolji je način za promicanje naše šumarske struke – zaključio je voditelj Uprave šuma – podružnica Našice Vlado Keglević.

