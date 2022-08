Dvije “jurilice” koje u rukama Virovitičanina Igora Tomljanovića Beckera idu „kao metak“, Clio i Cupra, na ovogodišnjem Viroexpu

U rukama Virovitičanina Igora Tomljanovića Beckera, te dvije jurilice idu „kao metak“. Clio se propinje do 220, a Cupra poteže malo više – do 260 km/h. I Clio i Cupra i Beker bit će na ovogodišnjem Viroexpu 2022, gdje će ih posjetitelji sajma moći vidjeti, ali i ne i provozati… Tomljanović je trenutno „na odmoru“, jurilice su u “sajamskom modu”. Beker je trenutno u kategoriji seniora Prvenstva Hrvatske treći vozač sa 84 osvojena boda… Ispred njega su Valter Nežić i Maro Franić. Do kraja su još četiri utrke, u Brnu i na Grobniku…

Inače Becker Print & Promo team je trenutno drugoplasirani Prvenstva Hrvatske. Imaju 229 osvojenih bodova, vodeći je Euromarine Das Racing Team koji ih je skupio 447. Dolazak na jubilarni 25. Viroexpo koji će se od 2. do 4. rujna održavati u Virovitici, najavio je i predsjednik Hrvatskog auto i karting saveza, Davorin Štetner. Uz Vladu RH, pokrovitelji ovogodišnjeg sajma, koji će se u Virovitici održavati od 2. do 4. rujna su – Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Ministarstvo poljoprivrede i Ministarstvo turizma.

Organizatori i pokrovitelji su: Virovitičko-podravska županija, Grad Virovitica, HGK Županijska komora Virovitica, HOK Obrtnička komora Virovitičko-podravske županije, Turistička zajednica Virovitičko-podravske županije, dok je tehnički organizator Viroexpo d.o.o.. Županija partner ovogodišnjeg sajma je Koprivničko-križevačka županija, a gospodarski partner su Hrvatske šume. (www.vpz.hr, foto: Facebook Igor Tomljanović Becker)