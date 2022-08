Iako je poskupjela, janjetina je još uvijek jedna od najtraženijih delicija na hrvatskim stolovima

Svjedoci smo velikog poskupljenja mesa pa građani dobro razmišljaju gdje će meso kupiti i koliko će ga kupiti. Ako je nekad na stolu bilo mesa „na izvoz“, sada se svaka kuna “preračunava” prilikom kupovine namirnica. Janjetina, jedna od omiljenih delicija našeg područja, poskupjela je za oko 20 posto, kažu podaci u Ministarstvu poljoprivrede. To znači da će se sada za cijelo janje izdvaja oko 900 kuna, a ne kao što je bilo do proljeća ove godine, oko 750 kuna. Da bi provjerili je li rast cijena utjecao na kupovinu posjetili smo uzgajivača Ivana Antala iz Podgorja.

Kako kaže, nije mu svejedno zbog poskupljenja, no potražnja je stalna.

– Istina je da nam nije svejedno, ni zbog našeg posla, ni zbog ljudi koji će morati više izdvojiti ako žele jesti janjetinu ili ovčetinu, ali s obzirom da to meso, posebno janjetina, spada u najomiljenije pečenje, a ima i svoju tradiciju u našim krajevima, nismo primijetili da se manje traži. Naravno da se najviše traži u toplije doba godine kada je i većina svatova, raznih događaja, fešta i slično – kaže Ivan koji je, od 2006. godine kada je započeo uzgajanje, ostvario svoj prvobitni cilj i sada broji oko 130 ovaca, ovnova i janjadi.

– Krenuli smo s ruskom pasminom ovaca Romanowska, a nakon toga nabavili i englesku pasminu iz pokrajine Shropshire u regiji West Midlands u Engleskoj koja se naziva Clun Forest. Obje pasmine su jako dobre, a meso vrlo ukusno. To je moje mišljenje, ali mišljenje i mnogih drugih koji su probali nešto iz mog stada. Cijene nam se kreću kao i kod drugih ovčara, nema tu neke mudrosti. Važnija je kvaliteta životinje koja ovisi o pasmini ali i o načinu držanja i hranidbe. Za ovce je osnovni obrok voluminozna hrana, a manji dio obroka jesu koncentrirana krmiva, odnosno smjese, no u konačnici se sve svodi na iskustva ovčara s određenom vrstom i načinom hranidbe, to valja prepustiti njima. Meni kao ovčaru važno je da sam odabirom životinje, načinom držanja i hranidbe uspio da mi životinje budu zdrave i da su zanimljive kupcima, a vjerujem da će se tako nastaviti i dalje – rekao je Ivan, a kada smo ga pitali želi li povećati stado, spomenuo nam je i nešto drugo.

– Povećavanje stada normalna je stvar, no trenutno nemam za tim nekih velikih pretenzija. Važnije mi je kako se što bolje približiti kupcu, pa razmišljamo da uz uzgojni, osnujemo i pečenjarski obrt, tako da kupci imaju sve na jednom mjestu. Mislim da je to za njih dobra stvar jer ne moraju brinuti tko će im kako i u kojem vremenu ispeći janje i koliko će to platiti. Jednostavnije će im biti doći do mene, reći što ga zanima i kada mu treba i nakon toga otići mirno spavati. Meni će kao obrtniku biti drago pomoći svakom kupcu jer znamo ako se nešto organizira koliko je to zahtjevno i koliko oduzima vremena. Ovako ću mu ja kao uzgajivač i pečenjar uštedjeti znatan dio tog vremena i tko zna, možda i novca, pa ćemo na kraju biti zadovoljni i mi i kupci – rekao nam je ovčar iz Podgorja Ivan Antal.

