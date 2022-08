Istina i žrtve nikada se ne smiju zaboraviti: U Mrtvom jarku obilježen Europski dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima

U skladu s Rezolucijom Europskog parlamenta iz 2009. godine 23. kolovoza obilježava se kao Europski dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima, odnosno kao dan spomena na žrtve komunizma, fašizma i nacizma. Obilježavanjem tog dana Hrvatska se pridružila većini zemalja članica Europske unije u kojima se potiče na promišljanje o osjetljivim i kompleksnim pitanjima zajedničke povijesti i njezina očuvanja kako bi sljedeće generacije mogle iz nje učiti i graditi suživot na temeljima demokracije i poštivanja temeljnih prava.

Komemorativnim skupom u Mrtvom karku koji se nalazi u šumi kraj sela Bukova na području općine Suhopolje danas (utorak) je obilježen Europski dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima u Virovitičko-podravskoj županiji. Molitvu za žrtve predvodio je Mario Mesić, župnik Župe sv. Luke iz Lukača.

Na tom mjestu nakon završetka Drugog svjetskog rata pogubljen je veliki broj nedužnih hrvatskih civila i vojnika, sudionika Križnog puta. Seljaci su taj jarak, u kojem se nalazi izvor s kojeg su nosili vodu, zvali Duboki jarak. Domaći suradnici organiziranih ubojstava hrvatskih zarobljenika izabrali su ga kao pogodno mjesto za masovna smaknuća. Tamo je dovedeno više kolona i više grupa zarobljenika koji su potom mučeni i ubijani. Nakon tih događaja seljaci su prestali koristiti vodu s izvora u tom jarku i nazvali ga Mrtvački ili Mrtvi jarak. Na tom mjestu nastale su najmanje četiri masovne grobnice, a jedna je pronađena tijekom probnog iskapanja 2007. godine.

Prije 13 godina na tom je mjestu otkriven spomenik svim hrvatskim žrtvama u Mrtvom jarku na čijoj spomen-ploči stoji: “Na ovom mjestu zvanom Mrtvi jarak Titovi su partizani po završetku rata 1945. poubijali na stotine nedužnih hrvatskih domobrana”.

Na spomen-obilježju izaslanstva su položila vijence i zapalila lampione. Počast stradalima odalo je izaslanstvo Hrvatskog sabora, saborski zastupnici Josip Đakić i Vesna Bedeković; izaslanstvo Virovitičko-podravske županije predvođeno zamjenikom župana Marijem Klementom; izaslanstvo Grada Virovitice u kojemu su bili gradonačelnik Ivica Kirin i njegova zamjenica Vlasta Honjek-Golinac, izaslanstvo Grada Orahovice u kojemu je bio gradonačelnik Saša Rister, te izaslanstvo Policijske uprave VPŽ uz načelnika Sinišu Kneževića i njegovog zamjenika Nenada Križića. Počast je odao i zamjenik gradonačelnika Slatine Ilija Nikolić, kao i načelnici općina Špišić Bukovice Hrvoje Miler i Sopja Berislav Androš. Uz njih izaslanstvo Općine Suhopolje predvodio je općinski pročelnik Goran Doležal. Počast stradalima odala su i izaslanstva Županijskog odbora Hrvatske demokratske zajednice Virovitičko-podravske županije, Mladeži HDZ-a Virovitičko-podravske županije, Općinski odbor Hrvatske demokratske zajednice Suhopolje, Mladež HDZ-a Suhopolje, predstavnici mnogobrojnih udruga hrvatskih branitelja proisteklih iz Domovinskog rata iz Virovitičko-podravske županije i općine Suhopolje.

Saborski zastupnik i predsjednik HVIDRA-e RH Josip Đakić tom je prigodom govorio o važnosti očuvanja povijesne istine i adekvatnog obrazovanja mladih generacija da se ta strašna zlodjela ne bi nikada zaboravila.

– I ove godine okupili smo se ovdje kako bismo svjedočili ovim strašnim zločinima koji nikada nisu procesuirani niti kažnjeni, zločinima koji su se dogodili nakon završetka Drugog svjetskog rata, zločinima nad nevinim hrvatskim narodom i razoružanom vojskom. Zašto to činimo? Zašto pomažemo da se ta istina stavi u korice? Ne smijemo dopustiti da padne u zaborav ni Mrtvi jarak, ni ostala mjesta gdje su završavale kolone smrti. U slobodnoj Hrvatskoj i danas se puno puta dijelimo na one koji štuju i veličaju lik i djelo krvnika. Tko je to sve potpisao i zapovijedio? Da, treba jasno reći da je glavni krivac Tito, jedan od najvećih svjetskih zločinaca. Ovo su njegova zlodjela, njemu treba suditi čak i posthumno. Tada bi samo dio pravde bio zadovoljen, jer sve one koji su počinitelji u njegovo ime sigurno ne možemo pronaći niti procesuirati. Zločini koji su se dogodili i kojima svjedočimo u ovom danu sjećanja ne smiju biti zaboravljeni od naraštaja koji tek stasaju. Neka je uvijek s nama ova hrvatska žrtva u Mrtvom jarku i uvijek joj se duboko klanjajmo. Neka uvijek živi u našim srcima i mislima – rekao je J. Đakić.

Sve stravične zločine, progone i strahote počinjene u ime i pod okriljem totalitarnih i autoritarnih režima osudio je i poznati orahovački kroničar i istraživač Miroslav Gazda.

– Činjenica je da su na ovom mjestu četiri velike masovne grobnice, a prema dosadašnjim istraživanjima ovdje se nalazi približno 1700 žrtava. Kada se nađemo na ovakvim mjestima i molimo se na svetoj misi za te žrtve, nedostaje nam nešto što je značajno, a to je ime i prezime barem jednoga, barem pet ili nekolicine. Eventualna patološka istraživanja takvih grobnica izuzetno su skupa, međutim ostaje za istinu da mlade generacije i povjesničari pretraživanjem dokumentacije u povijesnim arhivima, pretraživanjem ostataka svjedoka tih događaja koji su itekako značajni, mogu osigurati da sutra znamo točno po imenu tko se ovdje nalazi. Bilo bi to izuzetno važno za našu povijest koju ona strana koja je počinila zločine ni danas ne priznaje, a naše domoljublje naziva fašizmom ili ustaštvom. Mi moramo zadržati našu povijest, jer naša povijest počiva na žrtvama – dodao je M. Gazda.

