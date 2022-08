Nakon više od 30 godina javno otvorena najveća drvena vinska bačva na svijetu: U boce poteklo 75 tisuća litara erdutske graševine sada dostupne i posjetiteljima

Prvi put pred očima javnosti iz najveće drvene vinske bačve na svijetu poteklo je 75 tisuća litara erdutske graševine. Inače se bačva jednom godišnje prazni i opet puni graševinom, no taj vinski događaj ove se godine prvi puta odigrao pred predstavnicima medija nakon 33 godine od kada je bačva izrađena u DIK Đurđenovcu. Duga je šest metara, promjera 5 metara, a krase ju vrhunski reljefi poznatog osječkog kipara naivca Mate Tijardovića.

Velika bačva simbol je vinarije Erdutskih vinograda, a smještena u podrumu vinarije kapaciteta 6,3 milijuna litara postala je jedan od prepoznatljivih turističkih sadržaja ne samo Podunavlja već i Hrvatske.

– Bačva je jedinstvena po svome volumenu, zapremine 75 tisuća litara i svaka duga predstavlja jedno stablo hrasta, dok 3,5 tone željeznog okova drži bačvu. Napravljena je 1989. godine i od onda ju svake godine punimo i u njoj vino odležava godinu dana. A ove smo godine odlučili taj vinski događaj prikazati javnosti. Iz bačve istačemo graševinu koja je dobila brojne medalje i na domaćim i na međunarodnim ocjenjivanjima, a nakon nje u bačvu ide berba 2021. Pred nama je već i ovogodišnja 2022. berba za koju već ulazimo u završnu fazu. Svi parametri su jako dobri i očekujemo odličnu berbu. Prinosi će biti nešto smanjeni zbog suše, ali visoke kvalitete, a s obzirom da smo veliki proizvođač ne bismo trebali imati problema s vinom za tržište- istaknuo je glavni enolog Erdutskih vinograda d.o.o. Damir Risek.

Na upit novinara o razlici u kvaliteti između graševine odležane u bačvi i one u inoxu, Risek je rekao kako je graševina koja je odležala u bačvi daleko bolje kvalitete.

– Kada odležava u inox tanku, koji je oblika valjka, vino na dnu trpi veće pritiske radi tlaka te nema prirodnog miješanja. Prirodni zaobljeni oblik položene bačve omogućava vinu da se lagano miješa, a vino sa dna se uz zaobljene stjenke podiže gore i obrnuto, stoga je puno nježnija za vino od tanka – pojasnio je enolog Risek.

– Ovo otvaranje, prvi put pred očima javnosti, početak je dokumentiranog puta Graševine iz Velike bačve do limitirane serije butelja Graševina Grand Barrel koja će do kraja ove godine biti dostupna našim kupcima – najavila je članica Uprave Erdutskih vinograda Dunja Vukmirović. Dodala je kako su se posjetitelji Velike bačve do sada mogli diviti veličini, umjetničkom dojmu koji ostavlja Velika bačva, no nisu mogli kušati vino zbog smještaja otvora na vrhu bačve i činjenice da bačva mora uvijek biti puna do vrha.

– Ubuduće će vino iz Velike bačve ipak biti dostupno za kušanje, posjetitelji će ga moći ponijeti sa sobom i naknadno ga piti u ugodnom društvu, bit će dostupno u prodajnoj mreži i u restoranima. Kao raritet, sigurno će biti interesantno vinoljupcima širom svijeta – istaknula je Vukmirović dodavši kako će se graševina iz linije Grand Barrel pojaviti na tržištu do početka prosinca i božićne sezone.

No, Erdutska vinarija čija je proizvodnja orijentirana na vrhunska i kvalitetna vina, a 70 posto proizvodnje čini graševina, priprema i neke novine za vinoljupce. Vukmirović je tako najavila nove linije Pinot Grigia koji s novom etiketom upravo izlazi na tržište, te crveni cuvee koji je osvojio srebro na Decanteru, a koji će se također uskoro naći u boci te pronaći svoje mjesto na tržištu.

– Osim naših redovnih linija vina razvijat će se neke limitirane serije novih vina koje znače nešto posebno. Neće biti zanemarene ni «manje» sorte poput traminca, crvenog rosea cabernet sauvignona i drugih. Primjerice, priča s nekom značajnijom proizvodnjom rosea kreće unazad 4 godine kada je na najvećem vinskom sajmu u Veroni taj rose bio uvršten u knjigu vina s 5 zvjezdica. Od tada kreće i njegov tržišni rast. Vina se plasiraju najvećim dijelom na hrvatskom tržištu, ali ima nas pomalo u svim državama Europe, a ponosni smo reći da jedna isporuka godišnje odlazi na Tajvan- istaknula je članica Uprave Erdutskih vinograda Dunja Vukmirović.

(www.icv.hr, tj; foto: T. Jovanović)