Neugoda i veliki trošak: Što će dogoditi ako izgubite naplatnu karticu ili ENC uređaj na autocesti?

Razni osjećaji obuzmu vozače kada se stigne nadomak odredišta. Mnogima je kraj putovanja vezan uz naplatne kućice na autocesti, odnosno „namjeravani izlaz s autoceste“. Neki ga zovu i naplatnim mjestom. Ovisno o cilju i svrsi putovanja, mnoge su opcije otvorene. Mnoge obuzme olakšanje, neke radost, drugi se bore s umorom, treći s nostalgijom, četvrte hvata panika! Panika je uvijek uzrokovana nekim problemom. Problema ima rješivih i nerješivih, opravdanih i neopravdanih. Skupih i nepotrebnih. Jedan od takvih problema zbog kojeg vozača može hvatati panika, odnosno opći jad uzrokovan nepotrebnom zavrzlamom je i onaj kad se ne može naći naplatna kartica. Dobili ste je, uzeli prilikom ulaza na autocestu, a na izlazu je nema i nema! Možda je pala negdje na pod, možda ju je neki utor automobila u koji ste je pomno zataknuli, jednostavno pojeo. Nekima, nekim čudom zna odletjeti kroz prozor ili se zavući na nedostupno mjesto, piše Revija HAK.

Bilo kako bilo, vi na izlasku s autoceste hrlite naplatnom mjestu a naplatne kartice ni za lijek. Propala u zemlju. Nema je i ne možete je naći. Nikako je naći, sve da vam život ovisi o tome. Što u tom slučaju? Nije nerješivo ali ima svoju cijenu. Naravno da niste prvi kojima se to dogodilo. Naravno da su takve situacije već viđene i predviđene stoga. Hrvatske autoceste d.o.o. takvu situaciju i ne samo takvu, pomno su detektirale i predvidjele u svojim Općim uvjetima! Opći uvjeti korištenja autoceste i naplate cestarine! Tamo sve piše. Opisan je slučaj gubitka naplatne kartice, odnosno kako se to lijepo naziva jednog od tranzitnog medija, a taj pojam je dosta širok i obuhvaća štošta! Za početak valja znati da se Opći uvjeti mogu povrijediti i da za to slijedi ugovorna kazna! Koje su to povrede? Ukoliko korisnik pri izlasku s autoceste na naplatnom mjestu preda ili se očita nevažeći tranzitni mediji! Ukoliko korisnik pri izlasku s autoceste na naplatno mjesto dođe bez tranzitnog medija! Ukoliko pri izlasku s autoceste na naplatnom mjestu se prođe bez zaustavljanja i/ili plaćanja cestarine i za kraj, ako u zatvorenom sustavu naplate iziđete s autoceste na mjestu koje nije naplatno mjesto. Riječ je o nepoštivanju zadanih pravila igre! Tko se hoće voziti autocestom, mora znati da to ima svoju cijenu i svoja pravila!

Tranzitni medij, da vam se razbistri malo taj pojam, nije ništa drugo doli medij pomoću kojeg se u zatvorenom sustavu naplate cestarine ostvaruje ulaz na autocestu i temeljem kojeg se određuje dionica autoceste. Ukoliko vas i od ovog objašnjenja hvata vrtoglavica, jednostavnije je reći da se pod tim pojmom podrazumijeva ENC uređaj i/ili SMART kartica drugih pravnih osoba koje HAC prihvaća za plaćanje cestarine, HAC ENC uređaj, naplatna kartica, SMART kartica/potvrda izdana osoba s invaliditetom koju izdaje HAC!

Vratimo se nestaloj naplatnoj kartici. Hrvatske autoceste d.o.o. propisale su kako u slučaju kada ukoliko nakon preuzimanja naplatne kartica na naplatnom mjestu ista nije predana prilikom prvog izlaska korisnika s autoceste, postoji njihovo pravo naplate ugovorne kazne! Koliko je to? Jasno piše kako imaju pravo naplate u visini dvostrukog iznosa cestarine od mjesta izlaska s autoceste zatvorenog sustava naplate prema važećem cjeniku za najdužu dionicu i odgovarajuću skupinu vozila. Da, dobro ste pročitali! Pažnja, pažnja kud dvostruki iznos, tud najduža dionica računajući od mjesta izlaska! Možda bi vam let avionom zajedno s aerodromskim pristojbama mogao biti financijski povoljniji, ako ste spretni u hvatanju jeftinih letova.

Ova „dupla tarifa“ najduže dionice od mjesta izlaska – nije predviđena samo za slučaj kad ne možete predati naplatnu karticu zbog gubitka. Ista ugovorna kazna predviđena je i u slučaju kada od preuzimanje kartice kod ulaska prođe više od 24 sata do predaje na izlasku, a nemate dokaz o opravdanom razlogu zadržavanja na autocesti. Dakle, predviđena je ugovorna kazna za „dugi boravak na autocesti“! Nema kampiranja dužeg od 24 sata, po bilo kojoj, osim opravdanoj osnovi! Ugovorna kazna predviđena je i za slučaj kad naplatnu karticu nije moguće očitati ni identificirati ili je tako oštećena da nije u funkciji naplate cestarine. Sažvakavanje, lomljenje, savijanje, namakanje i sve drugo što vodi temeljitom oštećenju, evidentno je odveć skupo. Pokušajte se stoga suzdržati od takvih radnji, a upozorite na to i suputnike koji imaju nakanu tako se poigrati njome tijekom vožnje!

Naravno da je ugovorna kazna predviđena i u slučaju kad se neki misle napraviti jako pametni, pa se muljanjima raznim služe. Ugovorna kazna u istom iznosu predviđena je i u slučaju kada korisnik na izlaznom naplatnom mjestu preda različitu naplatnu karticu od one koju je preuzeo prilikom ulaza na autocestu.

Nije ugovorna kazna predviđena samo, jedino i isključivo za one koji barataju naplatnim karticama. Kazne su predviđene i za one s HAC ENC uređajem, i/ili ENC uređajem tj. odnosno SMART karticom drugih pravnih osoba koje prihvaća HAC. Za njih kazna ugovorna vrijedi za slučaj kada se na izlazu s autoceste očitanjem upravo tog „tranzitnog medija“ evidentira zapis o vremenu ulaska na autocestu od kojeg je proteklo više od 24 sata. Također i kada korisnik zamijeni tranzitni medij s kojim je ostvario ulazak na autocestu pa na izlazu s autoceste preda ili omogući očitanje tranzitnog medija s kojim nije ostvaren ulaz na autocestu tog vozila u tom korištenju autoceste. Ista stvar je i kad se na izlaz stigne bez HAC ENC-a, ENC-a tj. SMART kartice drugih pravnih osoba koje HAC prihvaća ili prođe naplatnim mjestom bez zaustavljanja/plaćanja cestarine. Naravno kazna ugovorna predviđena je i kad se iziđe u zatvorenom sustav naplate s autoceste na mjestu koje nije naplatno mjesto.

Smatrate li da ste nepravedno kažnjeni, podnesite prigovor! Možda se uvaži! Ukoliko imate argumente, valjane dokaze, zašto ne?

Čeznete li za osuvremenjivanjem sustava naplate cestarine, valja znati kako je osuvremenjivanje najavljeno za 2024. do tada na nivou „čuvanja očiju u glavi“ pripazite na naplatne kartice, ENC uređaje, odnosno SMART kartice.

(revijahak.hr)