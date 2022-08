Obavijest izlagačima 25. Međunarodnog sajma gospodarstva, obrtništva i poljoprivrede Viroexpo 2022

Međunarodni sajam gospodarstva, obrtništva i poljoprivrede Viroexpo 2022 u Virovitici će se održavati od 2. do 4. rujna. Izlagači svoje eksponate na vanjskom dijelu sajma mogu početi postavljati od srijede 31. kolovoza, a opremanje unutrašnjeg dijela sajma starta u četvrtak 1. rujna od 8.00 sati i mora završiti do petka 2. rujna do 10.00 sati, kada započinje svečanost otvorenja Viroexpa. Izlagači svoje akreditacije, na Info pultu, mogu podići od srijede 31. kolovoza, do petka 2. rujna do 10.00 sati. Za posjetitelje, sajam je otvoren u petak od 10.00 do 19.00, te u subotu i nedjelju od 9.00 do 19.00 sati.

Uz Vladu RH, pokrovitelji ovogodišnjeg sajma, koji će se u Virovitici održavati od 2. do 4. rujna su – Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Ministarstvo poljoprivrede i Ministarstvo turizma. Organizatori i pokrovitelji su: Virovitičko-podravska županija, Grad Virovitica, HGK Županijska komora Virovitica, HOK Obrtnička komora Virovitičko-podravske županije, Turistička zajednica Virovitičko-podravske županije, dok je tehnički organizator Viroexpo d.o.o.. Županija partner ovogodišnjeg sajma je Koprivničko-križevačka županija, a gospodarski partner su Hrvatske šume.

(vpz.hr)