Ovogodišnje Rokovo vratilo se u punom sjaju: Proslavu posjetilo nekoliko desetaka tisuća ljudi

– Rokovo nije festival, to je proslava dana našega grada i svih njegovih građana i upravo zato je Rokovo jedan poseban program. Osim koncerata obiluje onim što je najbitnije, a to je mnoštvo događanja u kojima sudjeluju naši sugrađani: od onih najmanjih, mažoretkinja, do starijih koji sudjeluju u plesovima i smotri folklora i slično. Zaista je ove godine bilo mnoštvo različitih događanja i nadam se da je svatko uspio pronaći nešto za sebe – zaključila je K. Đurđević.

Nakon što prije dvije godine zbog Covida nije bilo Rokova, a prošle godine je održano “pod mjerama”, ove se godine sve nekako vratilo u normalu te su ljudi zaista napunili ulice. Najveći broj posjetitelja, ističe Katarina, svakako su iz Virovitičko-podravske županije.

– Budući da se radi o manifestaciji koja je jedna od najvećih u kontinentalnom dijelu Hrvatske, osim velikog broja posjetitelja iz naše županije imamo brojne posjetitelje i izvana. Tako smo u ponedjeljak prodali nekoliko suvenira obitelji iz Australije koja nema nikakvu rodbinsku povezanost u Virovitici. Svakako moram spomenuti našu dijasporu koja se uvijek rado vraća za Rokovo, a to možete primijetiti po ulicama grada gdje su parkirani brojni automobili njemačkih i austrijskih registracija – kaže Katarina Đ. koja već danas, zajedno sa svojim suradnicima, kreće u pripreme za sljedeće Rokovo.

– Puno ljudi nije svjesno koliko tu zapravo ima posla. Nisu to samo koncerti, tu su i brojna događanja, organiziranje prostora i prometa, uređenje grada, kao i razne inovacije. Sve to traje, cijelo planiranje, organizacija brojnih sudionika kojima i ovim putem zahvaljujem od srca. Sve udruge koje djeluju u Virovitici obavezno pripremaju poseban program za Rokovo i rado sudjeluju tako da je sudionika koji kreiraju program više od tisuću. Sve njih treba koordinirati i složiti program kako ne bi bilo preklapanja, ali unatoč tome drago mi je što je svake godine sve više sudionika koji žele sudjelovati na našem Rokovu – zaključila je Katarina Đ.