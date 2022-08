Pred nama nestabilno i promjenjivo: Uz “prljavu kišu” stižu i niže temperature

Pred nama je nestabilniji i promjenjiviji vremenski period. Povremene oborine već smo imali tijekom dana, uz grmljavinske razvoje mjestimice i izraženije. U danima pred nama očekujemo čestu kišu ili grmljavinske pljuskove koji ponegdje mogu biti i izraženiji. Zbog toga je i DHMZ za danas i sutra izdao drugi stupanj upozorenja (narančasto) za područje Virovitičko-podravske županije.

Mogućnost izraženijih grmljavinskih pljuskova, obilnije oborine te vjetra na udare jakog do olujnog. Do kraja tjedna na području Virovitičko-podravske županije očekujemo obilniju oborinu. Između 20-50 mm ili (l/m2) oborine, ponegdje i više. Mogućnost je izoliranih bujičnih poplava, tuče te na udare umjerenog do jakog vjetra promjenjivog smjera.

Temperature zraka u daljnjem padu. Jutarnje temperature zraka do kraja tjedna očekujemo između 16°C i 18°C, a najviše dnevne između 20°C i 27°C. Vjetar slab do umjeren, na udare i jak sjevernih smjerova. UV- indeks nizak i umjeren.

U tjednu pred nama očekujemo nastavak nestabilnijeg vremenskog perioda. Tek od sredine tjedna postupno stabilnije i toplije. Početkom tjedna još će biti česte kiše ili izraženijih pljuskova koji mogu biti obilniji. Jutarnje temperature zraka do kraja tjedna očekujemo između 14°C i 18°C. Najviše dnevne između 20°C i 27°C u drugoj polovici tjedna. Vjetar slab do umjeren, na udare i jak sjevernih smjerova. UV-indeks nizak i umjeren. Od sredine tjedna visok i vrlo visok. (www.icv.hr, kp)