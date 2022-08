Pred nama novi toplinski val, najtoplije krajem tjedna: Danas moguće kratkotrajne nestabilnosti

U tjednu pred nama očekujemo povratak vrućine, ali i sparine. Vrhunac iznadprosječne topline očekujemo tijekom petka i subote, kada će se temperature zraka u najtoplijem dijelu dana dizati do vrlo vrućih 35°C ili koji stupanj više. Tijekom utorka uz umjeren do jak razvoj dnevne naoblake očekujemo kratkotrajne nestabilnosti. Slabo, lokalno i mjestimično. Od srijede do subote bi se trebalo zadržati suho, stabilno i iznadprosječno toplo vrijeme. UV-indeks visok i vrlo visok.

Jutarnje temperature zraka očekujemo između 18°C i neugodno toplih ili tropskih 21°C. Najviše dnevne između vrućih 30°C i vrlo vrućih 35°C ili koji stupanj više. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadnih smjerova početkom tjedna, zatim istočnih i sjeveroistočnih smjerova.

Mogućnost novog pogoršanja vremena je na samom kraju tjedna. No više o svemu u danima pred nama. Hvale, vrijednih kiša nema na vidiku do sredine kolovoza. Tek u drugoj polovici kolovoza mogli bi imati više sreće.

