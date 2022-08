PRIPREMNE UTAKMICE Zrinski ‘na krilima’ Kurtića pobijedio milanovačke ‘Sokole’, Lukač 05 na Školskom vrtu iznenadio Bratstvo

U petak, 5. kolovoza na Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja, odigrane su dvije pripremne nogometne utakmice.

U Novoj Bukovici odigrana je memorijalna utakmica za poginule hrvatske branitelje. Domaći županijski drugoligaš Zrinski ugostio je milanovački Sokol. Prvi dio završio je bez izrazitih prilika, stoga nije bilo niti zgoditaka. U drugom dijelu Tomislav Kurtić ‘pobjegao’ je gostujućoj obrani i doveo Zrinski u prednost od 1:0. Na 2:0 povisio je Robert Šomođi iz kaznenog udarca, dok je konačnih 3:0 postavio raspoloženi Kurtić. Utakmica je privukla više od 200 gledatelja. Predsjednik Zrinskog Tomislav Milošević tom je prigodom uručio prigodnu plaketu predsjedniku Sokola Zvonku Kožnjaku.

Na stadionu Školski vrt u Gornjem Bazju igrali su županijski prvoligaši Bratstvo i Lukač 05. Domaća momčad povela je spektakularnim zgoditkom Alena Medveda. Gosti su do odmora preokrenuli rezultat u svoju korist zgodicima Matea Nemčeca. Početkom drugog dijela na 2:2 poravnao je domaći igrač Mihael Viljevac. Do kraja gosti iz Lukača postižu još dva zgoditka i dolaze do pobjede 4:2. Obje momčadi propustile su još desetak solidnih prigoda za postizanje pogotka.

Danas (subota) Bratstvo ponovno igra pripremnu utakmicu. Na Školskom vrtu u 18 sati ugostit će županijskog prvoligaša iz Koprivničko–križevačke županije, Graničar iz Đurđevca.

(www.icv.hr, mš, foto: M. Šolc)