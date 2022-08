Mladić (17) s traktorom skrenuo pred automobil: Od siline udara vozilo se prepolovilo

Na ulazu u Pitomaču, iz smjera Starog Graca u subotu oko 11:20 sati dogodila se prometna nesreća u kojoj su sudjelovali osobni automobil i traktor. Kako izvještava PU virovitičko-podravska, nesreću je prouzročio 17-godišnjak koji je upravljao traktorom virovitičkih ragistarskih oznaka za koji je bilo priključeno neregistrirana i neosigurana poluprikolica, tj. cisterna, oboje u vlasništvu 70-godišnjaka.

Do nesreće je došlo kada je mladić počeo skretati ulijevo na putni most, a da pritom nije propustio osobni automobil koji mu je išao ususret. 37-godišnji vozač automobila virovitičkih registarskih oznaka, nije uspio izbjeći traktor, već je prednjim lijevim dijelom osobnog automobila udario u traktor, nastavio se kretati, prešao preko putnog mosta, sletio u putni jarak i udario u drugi betonski putni most. Traktor se od siline udara prepolovio na pola.

Vozači oba vozila, vozilima Hitne pomoći prevezeni su u OB Virovitica gdje su im konstatirane lakše tjelesne ozlijede, nakon čega su pušteni kući. Nijedan od vozača nije bio pod utjecajem alkohola. Iz policije kažu kako slijedi prekršajni nalog protiv vozača traktora.

(www.icv.hr, foto: čitatelj)