Prva generacija Državne vatrogasne škole Odjela Osijek: Svjedodžbe primilo 35 polaznika, već zaposleno 27

Prvi profesionalci iz osječke Državne vatrogasne škole prošli su program programa prekvalifikacije koja traje godinu dana, a nakon završenog trogodišnjeg ili četverogodišnjeg redovitog školovanja.

-Krenuli smo u jako izazovno vrijeme, 10. siječnja dok su još na snazi bile mjere vezane uz koronavirus. Nismo znali kako ćemo to organizirati. Imamo veliko iskustvo u intervencijama ali nismo imali iskustvo kao predavači. Ova generacija se pokazala iznimno kvalitetnom, u ovim 6 do 7 mjeseci nije bilo nikakvih ekscesa, visoko je podignuta ljestvica- istaknuo je zamjenik zapovjednika JVP Grada Osijeka Goran Ivković, dodavši kako se takav kvalitet i profesionalno ponašanje očekuje i od slijedeće generacije vatrogasaca.

-Organizirali smo i praktičnu nastavu da simuliramo situacije u kojima mi interveniramo tako da smo imali na poligonima u Našicama gašenje unutrašnjeg požara, a na autootpadu u Bilju simulaciju prometnih nesreća, spašavanje s visina i dubina, tako da većinu intervencija koje mi obavljamo, to su prošli i oni – dodao je Ivković.

Prema riječima zapovjednika Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije Zdravka Cvenića inters za upis je velik, pa u novoj školskoj godini očekuju još 20-tak polaznika više nego u prvoj generaciji.

-Samo njih 8 od 35 koliko ih je završilo školovanje još nije dobili posao što opravdava pokretanje škole u Osijeku, istaknuo je Cvenić ističući zadovoljstvo što je Osijek nakon dugo vremena konačno dobio Vatrogasnu školu.

Na upit novinara zašto baš zvanje vatogaskinje i boji li se vatre, jedina djevojka među polaznicima Ana Kapoši odgovorila je kako ni sama nema na to odgovor, a bojazan od vatre uvijek postoji.

– To je ono što želiš i teško je za to naći neku definiciju. Završila sam srednju ekonomsku školu u Osijeku i nakon toga odlučila biti vatrogasac. A bojim li se? Tko se ne boji vatre, no u školi su nas naučili kako je smirenost i staloženost najvažnija. Neizmjerno je vrijedno i iskustvo starijih kolega, a ako su nas zaposlili u Javnoj vatrogasnoj postrojbi grada onda je škola kroz koju smo prošli zasigurno dobra- istaknula je. (www.icv.hr, tj)