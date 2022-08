ROKOVO 2022. I danas brojne aktivnosti i događaji u sklopu proslave Dana grada Virovitice

Nastavljamo i četvrti dan Rokova u aktivnom tonu. Od jutra pa do večeri očekuju nas razne aktivnosti od sportskih pa sve do kreativnih i glazbenih. Tako će ponedjeljak započeti u sportskom tonu kada će se na Virovitičkim ribnjacima od 7 do 13.30 sati održavati Memorijal Vinka Belobrka.

Također, i danas vas od 9 ispred Gradske knjižnice i čitaonice Virovitica očekuje VIROLIBER, a od 10 do 22 sata možete pogledati izložbu na otvorenom Likovnog kluba “Nikola Trick”. A svi zainteresirani u 10 sati u Knjižnici mogu sudjelovati na 2. Kreativnoj radionici izrade maketa kulturnih ustanova grada Virovitice.

Popodne od 14 do 21 sat možete provesti u Gradskom “Muzeju za 10”, a isto tako možete posjetiti izložbu “Virovitica voli vlakove” na željezničkom kolodvoru od 15 do 20 sati.

Prekrasne rukotvorine brojnih kreativaca možete pogledati od 16 do 23 sata na šetnici ispred Gimnazije gdje će se održati još jedan sajam rukotvorina pod nazivom “VIROKREATIVA”. Za najmlađe kreativce u 17 sati bit će održana radionica za djecu.

Sportsko će biti i popodne kada će se u 16 sati održati otvorenje Prvenstva u karateu ispred Mr. Jacka, a koje će trajati sve do 19 sati.

U 18 sati sve posjetitelje očekuje još jedan Virovitički ulični festival, a u 19 sati možete posjetiti Gradsku knjižnicu i čitaonicu gdje će se održati predstavljanje knjige Anđelke Kliment pod nazivom “Ubojstvo na Mrežnici”. Također, u isto vrijeme Tamburaški sastav Rodoljub održat će koncert na Šetalištu Edite Schubert.

Poznata revija nakita održat će se na šetalištu ispred Gimnazije s početkom u 20.30 sati, a nakon toga u 22 sata na glavnu pozornicu ispred Robne kuće stiže popularni zabavljač i pjevač Jole.

(www.icv.hr)