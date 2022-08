ROKOVO 2022. Izložba “Virovitica voli vlakove” ponovno oduševila posjetitelje: Posebnu pažnju plijeni originalni model ‘najslavnijeg’ vlaka – Orient expressa iz 1918.

Zbog loših vremenskih uvjeta tijekom subote, 13. kolovoza, posjetitelji u središtu Virovitice nisu mogli uživati u prezentaciji tradicionalne izložbe “Virovitica voli vlakove”, što ne znači da još ne stignu razgledati postav izložbe za vrijeme proslave Rokova svakim danom na Željezničkom kolodvoru u Virovitici od 15 do 20 sati.

-Izložba “Virovitica voli vlakove” inače svoja vrata, mimo Rokova, otvara tijekom subote i nedjelje od 17 do 19 sati ili po dogovoru i prethodnoj najavi – rekao nam je glavni “željezničar” Goran Denac.

Od kolovoza 2015. godine na 400 kvadrata prostora, u prostorijama Sindikata Hrvatskih željeznica na Željezničkom kolodvoru u Virovitici, ovaj postav broji više od 4.000 maketa vlakova (Orient express, Hellas Istanbul express, Yugoslavia express, Hrvatska Mimara i Jugoslovenska Mimara, model električne lokomotive Ote Horvata), automobila, autobusa, tramvaja, helikoptera, tenkova, brodova…

-Ove godine odaziv i posjećenost najveća je dosad. Najviše posjetitelja imamo van područja Virovitice – naglasio je Denac.

Posebnu pažnju plijeni originalni model najslavnijeg ili najpopularnijeg vlaka, kako mu većina pripisuje epitet, Orient expressa iz 1918. godine koji pokazuje zašto su taj vlak smatrali luksuznim. Njegove su se rute kroz povijest mijenjale mnogo puta. Nekoć je ruta Orient expressa polazila iz Pariza, a kroz cijelu Europu i Balkan vodila sve do Istanbula te je bila jedna od prvih megapopularnih transkontinentalnih ruta. Sam pogled na maketu vlaka vraća nas u doba kada je putovanje vlakom bilo hedonizam. Kod vlakova, smatrao se sinonim za luksuzno putovanje. Užitak je to za mališane, ali i starije koji se na trenutak vraćaju u prošlost. Za neke je tada putovanje vlakom bila prava avantura ili jedni način prometovanja na duge staze.

Makete željezničkih postaja, tunela i željezničke infrastrukture pokazuju ljepotu željezničkog prijevoza od davnina pa do sada. Za stvaranje jedne makete grada potrebni su mjeseci rada, što se na kraju vidi i po rezultatima njihovog rada. I sami smo se uvjerili kako je vrijeme proletjelo u trenutku dok smo uživali i istraživali ovaj postav izložbe.

Glavni inicijator Goran Denac s ljubavlju radi ono što voli, a to se i vidi po ‘plodovima’ njegovog rada, ali i zajedničkog rada desetak maketara, kolekcionara i zaljubljenika u vlakove, automobile, autobuse, tramvaje, helikoptere, tenkove i brodove. Ostatak ekipe “željezničara” su Marijan Posarić, Oliver Weiss, Robert Bobović, Zlatko Šafran i Krunoslav Vargović.

‘Kruna’ svega je prenošenje ljubavi na najmlađe članove Dominika i Dinu Denca te Anu Weiss. Izložbu maketa malih vlakova pod nazivom “Virovitica voli vlakove”, prepoznala je i Udruga hrvatskih putničkih agencija i turistički časopis Way to Croatia. Izložbi je dodijeljena nacionalna godišnja nagrada Simply the best u kategoriji “Kultura – zbirke i izložbe”.

Ljubav prema maketarstvu prepoznale su škole, ali i vrtići koji su na velika vrata dočekali vrijedan rad, ali i znanje ovih Virovitičana diljem Hrvatske. Na tome ne staju, planovi za budućnost su tu. Za vrijeme Viroexpa posjetitelji će imati priliku vidjeti dio novog postava izložbe “Virovitica voli vlakove”, maketu Ružice grada kako je nekad izgledala, naravno uz jezero, željezničku infrastrukturu, te makete Divljeg Zapada.

(www.icv.hr, kp, foto: K. Paljar)