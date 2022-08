ROKOVO 2022. Nedjelja za sve generacije: Evo što vas očekuje

Nakon bogatog jučerašnjeg programa, u istom tonu nastavlja se i danas, a također svakoga očekuje ponešto. Tako će nedjelja započeti u 8 sati izložbom Olditmera koje ćete moći pogledati od Robne kuće pa sve do Dvorca do 14 sati, a u isto vrijeme u parku ispred Kazališta Virovitica otvorit će se Izložba malih životinja koja će trajati do 18 sati. Također, u 8 sati započet će i utrka golubova „Rokovo kup“ ŠKUGL Bilogora.

Prijepodne će se nastaviti u sportskom tonu kada će se od 9 do 19 sati igrati županijski teniski turnir na SRC TVIN, a od 10 do 22 sata nastavit će se igrati Ljetni Virovitica kup na SRC VeGeŠKa. Također u 10 sati kreće planinarska šetnja na virovitičkoj Bilogori „S planinarima na Rokovo“.

Ispred Palače Pejačević, također u 10 sati, održat će se otvorenje Izložbe na otvorenom Likovnog kluba „Nikola Trick“ koja će biti izložena sve do 22 sata, a ispred Knjižnice u isto vrijeme bit će Susret s Maticom.

U Gradskom parku održat će se pričaonica s temom „Povijest našeg grada“ s početkom u 10 sati, dok u 11 sati sve zainteresirane u parku nasuprot Knjižnice očekuje 1. kreativna radionica izrade maketa kulturnih ustanova grada Virovitice. Od 14 do 21 sat možete posjetiti Gradski „Muzej za 10“, a od 15 do 20 sati na Željezničkom kolodvoru možete posjetiti izložbu „Virovitica voli vlakove“.

U 17:30 sati u školskoj sportskoj dvorani OŠ Vladimir Nazor počet će memorijalna košarkaška utakmica. Naime, košarkaške reprezentativke Hrvatske do 14 godina, u sklopu priprema za Europsko prvenstvo, dolaze u Viroviticu kako bi odigrale utakmicu s domaćim košarkašima i košarkašicama u znak sjećanja na nedavno preminulog prof. Branka Svobodu.

Na SRC VeGeŠKa u 18 sati započet će Noć košarke, a u isto vrijeme na ulicama grada krenut će Virovitički ulični festival – VUF. Nakon zabavnog programa uličnog festivala na platou kod Dvorca u 19.30 sati održat će se plesni performans KUD-a Virovitica pod nazivom „NE u svojoj koži“.

U 20 sati na pozornici kod Gimnazije nastupit će Virovitičke mažoretkinje, a odmah nakon njih započet će Smotra folklora – Rokovo 2022. Nedjeljna večer završit će uz poznatog međimurskog pjevača Žige i Bandista.

