ROKOVO 2022. U virovitičkoj Knjižnici predstavljen “cosy” krimić Ubojstvo na Mrežnici

Prvijenac zagrebačke umirovljene profesorice Anđelke Kliment iz žanra “cosy” krimića pod nazivom “Ubojstvo na Mrežnici” predstavljen je večeras (nedjelja) virovitičkoj publici u Gradskoj knjižnici i čitaonici u Virovitici. Roman su predstavile agentica Anika Rešetar i Sandra Pocrnić Mlakar iz izdavačke kuće Beletra, u odsutnosti same autorice koja iz zdravstvenih razloga nije mogla nazočiti promociji.

Predstavljanje je održano u okviru Rokova 2022., a u uvodnoj riječi okupljene je pozdravio ravnatelj Robert Fritz.

Sam roman, osim što predstavlja novinu u domeni “cosy” krimića u Hrvatskoj, prati i činjenica da ga je napisala autorica u mirovini, u svojoj 73. godini. Dovoljno je reći, naglasila je Anika Rešetar, da ga je napisala umirovljena profesorica engleskog jezika, književnosti i povijesti umjetnosti koja dnevno trči 6,5 kilometara po Maksimiru, koja je aktivna, koja je oko sebe okupila velik broj ljudi, no, ponajprije, koja zna – pripovijedati.

-Dobar roman znate po tome što ga ne ispuštate iz ruku, kada vas knjiga vuče i ne pušta do kraja. Ubojstvo na Mrežnici je upravo to – naglasila je A. Rešetar koja je ispričala kako je došlo do suradnje s Beletrom, a nakon toga i do velikog interesa javnosti za ovaj krimi prvijenac autorice.

NAPETO, ALI BEZ NASILJA

Radnja romana prati forenzičarku Irmu Steeg koja posjećuje vikendicu prijatelja na Mrežnici i obilazi nedaleke toplice Leševo. Idilični izlet prekida ubojstvo uglednog ugostitelja čije je tijelo pronađeno u bazenu. Uz Irmu, policijskoj postaji u istrazi pomaže zagrebački inspektor Borna Herman, kojem je Irma bila mentorica za vrijeme specijalizacije u Londonu. Kroz istragu, čitatelj ima priliku upoznati cijeli niz likova čije se priče isprepleću sve do samog kraja, kada se otkriva ubojica.

Za razliku od ulica New Yorka ili norveških krimića, “cosy” krimić Anđelke Kliment donosi također sve ono što jedan dobar kriminalistički roman i treba, ali bez elemenata brutalnog nasilja ni krvi. On donosi priču o hrvatskim gradovima, o poznatim ulicama u njima, o ljudima koji su mirni, pristojni građani, koji eksces ubojstva rješavaju, ali bez one pretencioznosti koja inače prati istrage ubojstva, objasnila je S. Pocrnić Mlakar.

-Anđelka je u romanu stvorila jedan vrlo ugodan svijet u kojem su glavni likovi obrazovani građani i kojima je cilj, neovisno čime se bavili, jesu li istražitelji, inspektori ili pratimo neki drugi lik, da svoj posao obave pošteno i čestito. Čitatelj će u ovom romanu moći dobiti sve ono što traži od jednog dobrog krimića. Ponajviše je to zadovoljen osjećaj za pravdu i to u jednom mirnom svijetu, u Hrvatskoj – poručila je S. Pocrnić Mlakar.

ODMAH PRONAŠAO SVOJU PUBLIKU

Agentica Rešetar naglasila je kako je roman, čim je stigao u knjižare, brzo pronašao svoju publiku, kao i u knjižnicama. Mladi ga u Virovitici, dodaje, već odabiru kao izbornu literaturu u srednjoj školi.

Prvijenac zagrebačke profesorice postao je tako pravi “cosy” krimić hit u Hrvatskoj, što je svakako izvrsna podloga i poticaj da likovi nastave živjeti u nekom novom nastavku i razvijaju svoje priče. Tako je u planu i drugi roman, najavila je agentica, u kojem će protagonisti imati zadatak riješiti dvostruko ubojstvo.

O detaljima nastanka romana i planovima za budućnost virovitičkoj publici više će reći sama autorica na novom predstavljanju. (www.icv.hr, mlo)