SPORTSKI VREMEPLOV Veliki derbi Virovitice i Suhopolja pred 1.000 gledatelja odlučio Danijel Ciglar

Iz arhive Virovitičkog lista:

Nogomet je ponovno živnuo. Kada na lokalni derbi, dvoboj između dva stara suparnika, Virovitice i Suhopolja, dođe 1.000 gledatelja, tada je jasno da je “nogomet živ”. Bio je to zanimljiv dvoboj dvojice trenera Dražena Biškupa i Tonka Vukušića, ali i dvoboj dva kluba koji streme vrhu, klubova kod kojih je uvijek živio pozitivan duh rivaliteta. Tako je bilo i ovoga puta.

Do 88. minute svatko je u džepu imao po bod. Virovitica je bila bolja, konkretna u prvom poluvremenu. U nekoliko navrata Vukušićevi igrači pokušali su probiti Dumenčića. Pucali su Ciglar, Željeznjak i Crvenka. U toj prvoj dionici Suhopolje nije bilo opasno…

Početkom nastavka promijenila se slika na terenu. Biškup je uveo Novakovića umjesto Egrija, pojačala se sredina terena i rodile su se dvije sjajne prigode. Međumurec se mogao proslaviti. Imao je zicer iz snova. Krenuo je sam na Pušića. Bila je to matna situacija iz koje pogađaju hladni egzekutori. No, Međumurec se čak prije vremena odlučio na udarac, a Pušić je hrabrom paradom odbio loptu u korner. Ubrzo nakon toga i Pavličić je iskosa imao prigodu za pogodak. Pušić je ponovno skinuo loptu. Obično kada se prigode promašuju, obično kao po nekom nepisanom pravilu stiže i kazna. Stigla je u vidu Danijela Ciglara, momka koji nije “prošao” u Suhopolju. Nakon jednog “bilijara” u suhopoljskom šesnaestercu, bio je najspretniji i pospremio loptu iza Dumenčića. No, ni to nije bio kraj.

Kurjančić je u posljednjim trenucima u jednoj akciji imao dvaput prigodu za pogodak, no nije ga postigao. Tako je Tonko Vukušić nastavio s pobjedničkim nizom.

VIROVITICA 1

SUHOPOLJE 0

VIROVITICA. Igralište NK Virovitica. Gledatelja: 1000.

STRIJELAC: 1:0 – Ciglar (88)

VIROVITICA: Pušić, Brođanac (od 60. Nađ), Bosilkovski, Vurdelja, Vaclavek (od 80. Mavrić), Crvenka, Željeznjak (od 62. Belobrk), Ciglar, Pavleković, Trupac, Babačić. Trener: Tonko Vukušić.

SUHOPOLJE: Dumenčić, Ibriks, Međumurec, Jagić (od 88. Šarić), Pavličić, Fuček (od 76. Kurjančić), Egri (od 46. Novaković), Menegati, Kuzmić, Smetiško, Biškup. Trener: Dražen Biškup.

TREĆELIGAŠI U ČETIRI DANA ODIGRALI DVA PRVENSTVENA KOLA

Nakon što je s Koprivnicom “obrisao pod”, pobijedio je i Suhopolje. Na licima domaćih moglo se vidjeti samo veselje, ali ne i kod gostiju. Suhopoljčani su znali da je vrlo važno pobijediti Križevce…

I u toj utakmici Suhopolje je pokazalo da može, da je to moćna momčad, momčad koja, gledajući po svim segmentima, djeluje iznimno moćno. Igrači koji su dovedeni ovog ljeta nesumnjivo su pojačanja. I Križevci su dugo visjeli “kao luster”. Već u prvoj dionici izabranici trenera Biškupa mogli su do gola više nego što su ih zabili. Suhopoljčani su imali inicijativu, redali prigode, ali tek u 45. minuti Tomislav Pavličić je nagovijestio kraj Križevčana. Preciznim udarcem sa 16 metara gađao je gol gostiju, od jednog obrambenog igrača Križevaca lopta se odbila i završila u desnoj strani nemoćnog Špoljara. Već tada su domaći mogli početi lakše disati. U nastavku je vrlo brzo pala odluka. Josip Fuček, bio je najbolji igrač na terenu. Otvarao je, probijao i zabio. Taj drugi pogodak bio je iznimno efektan. Iz prve je pogodio volej koji je zbog svoje jačine procurio “kroz Špoljara” za povećanje vodstva. Nizale su se prigode domaćih napadača, koji uglavnom nisu zabijali. Neke od prigoda bile su odlične, a pobjedu je u 73. minuti potvrdio Međumurec nakon povratne lopte udarcem s pet metara. Nakon toga su u Suhopolju počeli “lakše disati”…

Za to vrijeme u Starim Mikanovcima Virovitica je imala 2:0. Ciglar i Crvenka “probušili” su Šokadiju. U 76. domaći su smanjili rezultat, a u nadoknadi sudac Sminderovac iz Koprivnice pokazao je na “kreč za domaće”. Jedanaesterac nije postojao, no domaći su zabili i Virovitičanima, koji pod zapovjedništvom Tonka Vukušića igraju kao preporođeni, “oteli dva boda”. Šteta, jer s njima bi Virovitičani bili na trećem mjestu prvenstvene ljestvice.

U idućem kolu Virovitica ne bi trebala imati težak zadatak sa Slobodom, a Suhopoljčanima mnogo znači gostovanje u Županji. Pobjeda ih drži u vrhu, nešto drugo će ih stopirati. Sve utakmice 4. kola igraju se u nedjelju, 9. rujna.

(Virovitički list, 7. rujna 2007. godine)