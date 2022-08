Srijeda u Našicama: U središtu grada radovi na Aglomeraciji, tržnica vrvi kupcima

Našice su se jutros probudile obasjane suncem koje građane grije na ugodnih 24°C. Do sredine dana temperature će se penjati do 28°C. Lijepo i ugodno vrijeme pogodovalo je građanima da odlazak na tržnicu obave s osmijehom. A jednako je i prodavačima koji su im ponudili pregršt domaćih proizvoda.

U tijeku su i radovi u sklopu projekta Aglomeracije u centru grada, zbog čega vrijedi privremena prometna regulacija.

– Projekt Aglomeracije u sklopu kojeg će se izgraditi magistralni vodovod do vodotornja spriječit će u budućnosti situacije koje smo doživjeli prošle godine, kada je u cijelom gradu došlo do pada tlaka vode. Radovi u centru grada slijed su događanja nakon uređenja našeg Trga dr. Franje Tuđmana, koji je ove godine dobio uporabnu dozvolu, a na njih se nadovezuje uređenje ceste i parkirališta. U suradnji sa Županijskom upravom za ceste nakon završetka radova Aglomeracije, idemo u frezanje asfalta u samom centru, od Čimena pa do Radićeve ulice, gdje će se postaviti i vertikalna i horizontalna signalizacija. Na taj način ćemo podići sigurnost u prometu, posebice na jednim od najopasnijih pješačkih prijelaza, kod crkve i kod hotela. Paralelno ćemo uložiti, i tako objediniti uređenje središta grada, u izgradnju parkirališta na istom potezu. Najavljene investicije podići će standard i kvalitetu našega grada – rekao je gradonačelnik Krešimir Kašuba prilikom obilaska radova u lipnju. Vrijednost projekta je nešto više od 207 milijuna kuna.

(www.icv.hr; foto: E. Šubić)