U Centru za edukaciju Orahovica u tijeku je 19. Ljetna škola mladih Crvenog križa

U organizaciji Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije u Centru za edukaciju Orahovica u tijeku je 19. tradicionalna Ljetna škola mladih Crvenog križa. Ovogodišnja Ljetna škola okuplja 70-ak mladih iz Slavonije te susjednih zemalja te kako je to uobičajeno radi na sustavu mladi uči mlade što je jedna od najvećih vrijednosti ove škole.

-Ovogodišnju ljetnu školu nazivamo i posljednjom tinejdžerskom i posebno je vrijedna jer je i u sklopu obilježavanja 100 godina rada mladih u Hrvatskom Crvenom križu, dakle 1922. u Zagrebu su pokrenuti prva društva pomladaka u Zagrebu, Dubrovniku, Zadru i našem Osijeku. Evo sjećam se 2003. godine i odluke Županijskog društva CK OBŽ o pokretanju ove škole koja se danas pokazala ne samo opravdanom nego itekako potrebnom i značajnom u cijeloj Hrvatskoj, ali i ovom dijelu Europe. I ove godine nastavljamo kontinuiranim programom i edukacijom, ali uz prilagođavanje stvarnim životnim situacijama i potrebama jer nažalost sve je više nepogoda i raznih situacija koje nas okružuju. Škola ove godine broji 77 sudionika koji dolaze iz Osječko-baranjske i Brodsko Posavske županije te iz društva prijatelja iz Novog Sada, Sombora i Tuzle i mogu reći da samo se vratili na one standarde prije epidemija, koliko je to moguće, a to je da idemo s tom razvojnom pomoći i suradnjom s drugim društvima – kaže rukovoditelj Škole i ravnatelj CK OBŽ Goran Latković.

Radionice su i ove godine raznovrsne, mladi imaju priliku puno toga naučiti jer ova škola od njih želi napraviti bolje ljude.

-Naša prepoznatljivost je ta vršnjačka edukacija, dakle mladi uči mlade, a naš program je također već uhodan uz uvijek dozu nečeg novog, dakle pratimo nove trendove, što se to u svijetu događa koje su to teškoće i problemi i koje su tome koje treba obraditi, odnosno u kojim granama naša društva imaju manje osposobljenih volontera. Kroz deset dana polaznici provode četiri programa, od kojih su tri uvijek aktualna i važna, a to su Prva pomoć, zatim realistički prikaz ozljeda te osposobljavanja mladih za rad u terenskim jedinicama koje su dio sustava pomoći našim interventnim timovima u kriznim situacijama što je danas itekako važno i nužno jer su krizne situacije svakog dana, nažalost sve češće. Četvrti program vezan je uz preventivne programe Crvenog križa, a ove godine se bavimo pitanjem klimatskim promjena. Uz sve programe imamo još dodatna predavanja o komunikacijskim vještinama, prevenciji ovisnosti i međunarodno humanitarno pravo, a uz sve mladi imaju niz zabavnih sadržaja i izleta – kaže voditeljica programa Škola Iva Vrebac.

Sudionici su kao i uvijek puni osmijeha, oduševljenja i doista punog srca prolaze kroz sve aktivnosti.

Potvrđuje to i mlada 13-godišnja Katrin Maroslavac iz CK Donji Miholjac.

-Kada sam došla bila sam malo nervozna, ali vrlo brzo ovi divni ljudi su me osvojili i sada doista uživam, sudjelujem u radionici Prve pomoći gdje sam već sada jako puno naučila. Ovo mi je prva ljetna škola i ponijet ću iz nje samo ono lijepo i dobro – rekla je Katrin.

Aleksandar Vida (14) u Ljetnoj školi je također prvi puta i to kao član CK Darda.

-Želio sam upoznati nove ljude, naučiti nešto da mogu pomagati ljudima i zato sam ovdje. Dio sam radionice terenske jedinice u kojoj je prije svega vidljiv timski i zajednički rad što je za mene nešto prekrasno – kaže Aleksandar.

Zoja Vranješ (19) iz CK Sombor drugi je puta na ovoj ljetnoj školi.

-Jako mi se sviđa cijela ova priča koja je doista jedinstvena i posebno ove godine mi je dobro što su manje grupe pa su voditelji još više posvećeni nama. Prošli sam puta bila na terenskim jedinicama, a sada sam na klimatskim promjenama i prevenciji trgovine ljudima i ono što je meni posebno drago je da sve ovo što ovdje naučim mogu prenijeti na svoje mlade kolege u svom društvu. Ova ljetna škola je poseban osjećaj, okružen si mladima, pozitivom i svi su tu s istim ciljem, a prije svega možeš se potpuno izgraditi kao osoba – rekla je Zoja.

Ova prelijepa priča završit će u utorak 30. kolovoza završenom vježbom i svečanošću, a program započinje u 16:30 h. (www.icv.hr, vg)