U spomen na Branka Svobodu u Virovitici odigrana utakmica ‘kombinirane’ ekipe ŽKK Virovitica/KK Virka i hrvatske U-14 reprezentacije

U spomen na velikog košarkaškog djelatnika, osnivača OKK Virovitica i prvog predsjednika ŽKK Virovitica, te predsjednika Košarkaškog saveza VPŽ u više mandata i člana Skupštine Hrvatskog košarkaškog saveza Branka Svobodu, koji je nedavno preminuo, u Virovitici je odigrana memorijalna košarkaška utakmica u kojoj su snage odmjerile kombinirana ekipa košarkašica ŽKK Virovitice i košarkaša KK Virka Virovitica protiv hrvatske U-14 reprezentacije.

Netom pred početak utakmice, uz nazočnost članova obitelji Svoboda, kao i virovitičkog gradonačelnika Ivice Kirina, te tajnika Sportske zajednice grada Virovitice Tihomira Majstorovića, minutom šutnje odana je počast Branku Svobodi. Tom prigodom Ženski košarkaški klub Virovitica uputio je zahvalu reprezentaciji Hrvatske U-14 što je u okviru svojih priprema za Europsko prvenstvo izabrala upravo Viroviticu za odigravanje pripremne utakmice. Na kraju, predsjednik ŽKK Virovitica Robert Cenger uručio je posthumno zahvalnicu za životno djelo Ženskog košarkaškog kluba Virovitica nećaku Branka Svobode – Hrvoju.

Iako je rezultat bio u sasvim drugom planu, možemo kroz par rečenica rezonirati da su u suret bolje ušle reprezentativke te povele s desetak koševa razlike, ali do poluvremena utakmica je ušla u egal koji je obilježio susret do samog kraja. Pet minuta i pedeset šest sekundi do kraja utakmice rezultat je simbolično bio 56:56, da bi desetak sekundi prije kraja ekipa iz Virovitice povela 66:64. U posljednjem napadu košem Nine Bilić ušlo se u produžetak.

Nina Bilić je i u produžetku pokazala da se radi o igračici koja odlučuje utakmice. Ekipa Virovitice vodila je 74:71. Reprezentacija je krenula u posljednji napad i tri sekunde do kraja Bilić se iskrala na šut za tricu i pogodila za konačnih 74:74.

Na kraju možemo zaključiti da je netko htio napisati bolji scenarij za cijelu utakmicu vjerojatno ne bi uspio. Nakon što je i produžetak završio neriješenim rezultatom, treneri su se zadovoljno dogovorili da je ova utakmica bila upravo ono što je trebalo, a to je poslužiti za što bolje uigravanje reprezentacije za skori nastup u Sloveniji.

Reprezentacija Hrvatske U-14: Iva Medić, Leona Dobra, Nika Gažić, Andrea Milat, Dolores Stabile, Iva Šoš, Ivana Pogorelić, Lori Zlatoper, Nina Bilić, Una Majstorović, Sara Obratov, Lola Stipić, Iva Tabak, Maja Džidžić i Ines Sulejmanović. Trenerica: Alma Majstorović. Pomoćne trenerice: Ana Vrsaljko i Anita Rade.

ŽKK Virovitica / KK Virka: Lana Cindrić, Lucija Cindrić, Mia Deskar, Nika Pavelić, Marta Leda Kalaš, Martina Sabo, Korina Bosnić, Alisa Lovreković, Nika Gverić, Margareta Cenger, Ena Salajić, Maja Lena Bucifal, Lana Bajivić, Dorotea Blažičević, Lorena Kanižaj, Antonio Tutić, Nikola Krstanović, Emanuel Vidović i Dino Zubić. Trener: Robert Fritz. Pomoćni trener: Hrvoje Dragičević.

CRTICE IZ POVIJESTI VIROVITIČKE KOŠARKE I SPORTSKE KARIJERE BRANKA SVOBODE

Počeci igranja košarke u Virovitici vezani su za 1951. godinu, odnosno prije 71 godinu, kada se pod vodstvom, također velikog sportskog radnika, Vilima Tičića u Virovitici, točnije u Gimnaziji Petra Preradovića igra košarka. Prvo u školskoj dvorani u kojoj i danas gimnazijalci igraju, a nešto kasnije i na vanjskom igralištu. Koševi su i danas na lukovima od armiranog betona koji seže još iz tog vremena. Mislimo da je kultno mjesto na virovitičkoj Gimnaziji gdje se košarka igra već više od 70 godina zaslužilo da se u dogledno vrijeme obnovi i postavi gumirana podloga uz spomen ploču na navedeni događaj. Upravo naš Branko Svoboda bio je i jedan od inicijatora izgradnje košarkaškog igrališta na današnjoj VeGeŠKi te bi se možda moglo razmisliti da navedeni objekt dobije ime po njemu.

Prvi spomen odigravanja košarkaške utakmice u Virovitici vezan je uz 28. ožujka 1955. godine, odnosno prije 67 godina kada je odigran košarkaški susret između maturanata Gimnazije i Srednjo-tehničke škole uz prisustvo velikog broja gledatelja. Ipak, osnivanje košarkaškog kluba vezano je za veljaču 1974. godinu kada je na inicijativu tadašnjih učenika Gimnazije osnovan Omladinski košarkaški klub Virovitica, a među osnivačima bio je i naš Branko koji uskoro postaje i predsjednik Kluba.

Razdoblje kada nema natjecanja koristilo se kako bi se okupio što veći broj mladih ljudi oko košarke te je pokrenuta široka akcija u virovitičkim osnovnim školama, a treninge vodi upravo naš Branko. U to vrijeme posebno zanimljiva vijest je da se osniva i ženska košarkaška sekcija OKK Virovitice za koju je tih dana, uz vodstvo Miroslava Šolca, prijavljeno 40 učenica srednjih škola. Prvu utakmicu djevojke su odigrale prije 45 godina, odnosno 1977. godine kada je agilna uprava pod vodstvom Branka Svobode organizirala prvu žensku košarkašku utakmicu OKK Virovitica – KK Novi Zagreb koji je tada zauzimao treće mjesto u tadašnjoj Hrvatskoj košarkaškoj ligi Centar, a za Viroviticu su nastupile Maloča, Novosel, Moslavac, Rešetar, Hajmaši, Tkalec, Hunčaga, Tomeković, Manojlović, Heđi, Satler i Pisković.

Kako je to izgledalo prije gotovo pola stoljeća ispričao nam je jedan od osnivača i igrača Virovitice Miodrag Šajatović koji je naglasio.

-Bilo je to vrijeme kada je košarka bila vrlo popularna na ovim prostorima. Samoinicijativno smo se počeli skupljati i igrati košarku na košarkaškom igralištu virovitičke Gimnazije. U okolnim gradovima počeli su se osnivati klubovi i ‘nicati kao gljive poslije kiše’, tako da smo i mi odlučili osnovati svoj klub. No, u jesen 1973. godine igralo se, a da klub još nije bio registriran i tako sve do veljače 1974. godine. To je bilo vrijeme kada smo sve radili sami. Nije bilo uprave nego samo dva profesora u školi koji su bili treneri. Naravno da su ove današnje generacije sposobnije, ali mi tada nismo igrali za novce, mi smo bili sretni kada smo išli na gostovanje jer smo tada dobili sendviče. Možda sada to zvuči otrcano, ali tako je to bilo.

Prvu upravu kluba činili su: Pero Janošević, Miodrag Šajatović, Ivan Pavelić, Dalibor Pocrmić, Ljubiša Gavrilović, Trpimir Markotić i Branko Svoboda.

U prvoj službenoj utakmici za OKK Viroviticu nastupili su: Gojko Stojisavljević, Nikola Pocmić, Dragan Moslavac, Dubravko Šušnić, Ranko Carević, Miodrag Šajatović, Zvonko Aragović, Goran Filipović, Željko Sušić, Zvonko Jesenković, Ljubiša Gavrilović i Dalibor Pocmić. Tadašnji trener bio je profesor Stanko Žunec.

Od početaka rada kluba do danas odigrane su brojne utakmice, dogodile se brojne promjene te danas u Virovitici na tradiciji Omladinskog košarkaškog kluba Virovitica djeluju dva košarkaška kluba ŽKK Virovitica i KK Virka.

Osim brojnih prijateljstava između članova i igrača oba kluba poveznica klubova prije svega je Branko Svoboda. Ne samo što je bio jedan od osnivača Omladinskog košarkaškog kluba Virovitica i jedan od njegovih prvih predsjednika Branko Svoboda bio je i jedan od osnivača i prvi predsjednik Ženskog košarkaškog kluba Virovitica.

Ženski košarkaški klub Virovitica osnovan je u rujnu 2011. godine, a uz našeg Branka Izvršni odbor činili su Robert Fritz, Zvjezdana Mandić, Renata Čaleta-Car, Filip Foret, Kristina Mandić, dok su u Nadzorni odbor izabrani Goran Božanić, Jelka Božanić i Darko Mikolić.

Upravo kako bi naglasili to zajedništvo, na koje bi Branko bio izuzetno ponosan, na jučerašnjoj utakmici protiv ženske reprezentacije Hrvatske do 14 godina starosti zajedno su nastupile košarkašice i košarkaši oba kluba.

