U Virovitici otvorena nova izložba domaće slikarice Julijane Aradi

U Virovitici je sinoć (srijeda) otvorena još jedna zanimljiva izložba. Naime, virovitička slikarica Julijana Aradi po treći je puta odlučila podijeliti svoje impresije i radost slikanja s domaćim pukom. Ovoga puta njena izložba postavljena je u Caffe baru „The Brick“ koji se pokazao kao odlično mjesto za Julijaninu apstrakciju po kojoj je već poznata i prepoznata ne samo u Virovitici nego i u mnogim drugim sredinama, bilo da se radi o samostalnim ili grupnim izložbama.

– Iako više izlažem u Zagrebu i nekim drugim gradovima, Virovitica je moj najdraži grad. Rođena sam u Osijeku, ali ovdje živim već više od desetljeća i srodila sam se s ovim ljudima i gradom. Ovdje sam uistinu sretna, a inspiracija koju crpim iz ovdašnje svakodnevice je uistinu nepresušna. Naravno i dalje se držim svog pravila da ne dajem nazive slikama, nego da promatrač sam odabere što uistinu vidi, jer ne kaže se uzalud da je ljepota u očima promatrača – rekla je Julijana, a mi smo odmah po tom razgledali dvadesetak slika izloženih u prostoru kafića i shvatili o čemu govori autorica koja je i ovoga puta ponudila odlične uratke iz domene apstraktnog slikarstva koje neodoljivo podsjećaju na rejonizam prvih slikara kubofuturista Larionova i Gončarova ili stihove njihovih suvremenika Kamenskog i Majakovskog. Julijanina tehnika varira od samog trenutka i nije ograničena hoće li posegnuti za kistom, vilicom ili dlanom.

– Ne ograničavam se niti sputavam šablonima, kako u slikarstvu tako i u životu, jer ovo što vidite na zidovima sam u biti ja u svojim raznim fazama, od tuge do sreće, od nezadovoljstva do vrhunskog osjećaja. Onaj koji to vidi na mojim slikama taj me je uistinu i upoznao, a onaj koji nije imat će to prilike vidjeti na mojoj izložbi koja će biti otvorena oko mjesec dana – rekla nam je umjetnica Julijana Aradi.

(www.icv.hr)