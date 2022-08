Uoči četvrtog pokušaja održavanja 6. sjednice, Klub vijećnika HDZ-HSLS Gradskog vijeća Slatine oglasio se priopćenjem

Uoči početka nastavka rada 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Slatine, 23. kolovoza Kluba vijećnika HDZ-HSLS oglasio se priopćenjem koje prenosimo u cijelosti.

– Više od mjesec dana je prošlo od našeg posljednjeg priopćenja, a od tada u radu gradonačelnika, dogradonačelnika, pročelnika i predsjednika Gradskog vijeća nema napretka. Projekti najavljivani u kampanji nisu započeti, financijsko stanje grada nije transparentno prikazano, a kriza vlasti je produbljena. Ali, moramo priznati da je napredak postignut u činjenici da se gradonačelnik Ostrošić vratio s godišnjeg odmora nakon više od 2 mjeseca. Nadamo se samo da se dobro odmorio i da više zbog zdravstvenih problema neće propuštati sjednice Gradskog vijeća. Istog onog Vijeća koje sada već gotovo 7 mjeseci nije održano. Kažu održat će se danas…

Usprkos tome što smo ukazali na probleme u radu, predlagali rješenja i pozivali na poštivanje zakona i transparentan rad Domovinski pokret nije učinio ništa po tom pitanju. Gradonačelnik Ostrošić, dogradonačelnik Nikolić i predsjednik Gradskog vijeća Jakšić smatraju da se to njih ne tiče. Uz to, iako su lažno optuživali pojedine vijećnike da ne smiju biti u Vijeću, nakon dolaska mišljenja Ministarstva koje im nije išlo u korist se nisu ispričali niti vijećnicima niti građanima Slatine za ne funkcioniranje Gradskog vijeća i ne donošenje odluka ključnih za rad Grada. Također, još uvijek nisu izglasani ljudi koji će dobiti priznanja grada Slatine. A sve to zbog nesposobnosti trenutne gradske vlasti.

Zbog svega navedenog ovoj sjednici Vijeća (ako je uopće i bude) neće prisustvovati vijećnici Kluba vijećnika HDZ-HSLS koji ne žele sudjelovati u farsi kojoj smo svi svjedoci posljednjih mjeseci. Smatramo da je našem gradu potrebna korjenita promjena koju ćemo pokrenuti nakon svečanosti povodom Dana grada Slatine. Zatražit ćemo smjenu predsjednika Gradskog vijeća Damira Jakšića i potpredsjednice Tamare Palčić te ćemo se pobrinuti da se sjednice Vijeća redovno održavaju i da na njima svi konstruktivno raspravljamo o temama važnima za razvoj Slatine. A tada će vladajući morati odgovoriti na sva pitanja oporbe i suočiti se sa svojim neradom, nesposobnosti i svim nezakonitim radnjama koje su činili od dolaska na vlast.

Zato ovom prilikom još jednom pozivamo gradonačelnika Ostrošića, dogradonačelnika Nikolića i pročelnika Šaraboka da svojim ostavkama barem jednom učine nešto dobro za naš grad – stoji u priopćenju Kluba vijećnika HDZ-HSLS.

(www.icv.hr, adf; Foto arhiva: D. Fišli)