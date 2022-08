Uspješna zadnja provjera Papuka: Mandićeva momčad upisala visoku pobjedu protiv Đurđenovca

Nogometaši orahovačkog Papuka odradili su posljednju provjeru uoči početka prvenstvene sezone 3. HNL Sjever.

Momčad Zorana Mandića na svom je terenu svladala Đurđenovac, županijskog prvoligaša iz Osječko-baranjske županije s visokih 5:0. Pogotke za Papuk postigli su Petar Špoljarić dva te po jedan Marin Vratković, Jurica Šantić i mladi Alen Knežević.

Orahovčani su dominirali kompletnom utakmicom, nizali sjajne prigode i pokazali kako spremni ulaze u novu trećeligašku sezonu.

-Moram biti zadovoljan, momci su odlično stajali na terenu, ali ono što me najviše veseli je to da smo trkački izgledali dobro iako to još nije to. Nedostaje nam Miroslav Rukavina koji vuče nezgodnu ozljedu i Tin Jusup koji je također bolestan i njih dvojica zasigurno neće biti spremni za prva dva-tri kola, a u ovoj utakmici nije nastupio niti Matej Rukavina, no on je već za prvo kolo i Varteks spreman. Imamo dobru i što je jako važno karakternu momčad što je dokazala i ova utakmica u kojoj su momci bez obzira na visoko vodstvo i dalje tiskali i tražili igru – rekao je trener Papuka Zoran Mandić.

(www.icv.hr, vg, foto: V. Grgurić)