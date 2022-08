VISIT SARAJEVO CUP 2022. ‘Gromovi’ do naslova, virovitički rukometaš Luka Moslavac najbolji igrač turnira

U sklopu priprema za novu sezonu, rukometaši našičkog NEXE-a nalaze se na turneji u susjednim zemljama. Nakon Slovenije, proteklog vikenda bili su u bosansko-hercegovačkoj metropoli Sarajevu, gdje su odigrali “Visit Sarajevo Cup 2022”.

Prvog dana pobijedili su Gračanicu 32:21 i doživjeli poraz od Izviđača iz Ljubuškog rezultatom 31:27. S pobjedom i porazom ‘Gromovi s Krndije’ uspjeli su se plasirati u finale, gdje su pobijedili Gorenje iz Velenja s 35:33.

Uz prvo mjesto, Našičanima je pripala i nagrada za najboljeg igrača turnira. Najboljim igračem proglašen je Virovitičanin Luka Moslavac.

To je NEXE-u bila posljednja provjera pred susret četvrtzavršnice SEHA lige, koji Našičani igraju u utorak, 23. kolovoza s Vardarom u Skopju. Pobjednik tog susreta plasirat će se na Final Four SEHA lige, koji se igra u Zadru od 2. do 4. rujna.

-Žestoko smo trenirali u pripremnom periodu, ujutro smo imali treninge, poslijepodne utakmice. U Sarajevu smo odradili odličan turnir, unatoč tom jednom porazu. Sada nas čeka Vardar, idemo se u Skopje baciti na glavu i mislim da imamo velike šanse za Final Four – rekao je nakon turnira Virovitičanin u redovima Našičana, Luka Moslavac.

