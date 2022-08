Završena 19. Ljetna škola mladih Crvenog križa u Orahovici: Mladi ljudi pokazali hrabrost, znanje, spretnost i veliko srce

Završila je 19. Ljetna škole mladih Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije, koja je i ovoga puta održana u Centru za edukaciju Orahovica.

Završni dan započeo je pokaznom vježbom 77 mladih sudionika Ljetne škole. Pokazali su što su naučili na ovoj školi te kako već sutra mogu biti stručni mladi volonteri i pomagati u svim situacijama.

Nastavak je donio svečanost zatvaranja 19. Ljetne škole kojoj su nazočili predavač na školi, bivši predsjednik RH te počasni član Crvenog križa OBŽ Stjepan Mesić, sudac Ustavnog suda RH i predavač na Školi Mato Arlović, izvršni predsjednik Hrvatskog Crvenog križa Robert Markt, gradonačelnik Orahovice Saša Rister, dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek i predsjednik GDCK Osijek Aleksandar Včev, pomoćnik gradonačelnika grada Tuzle Slavko Stjepić te domaćini, predsjednik i ravnatelj Društva Crvenog križa OBŽ Marko Đukić i Goran Latković, kao i ravnateljica GDCK Osijek Martina Hećimović, te mnogi drugi prijatelji, suradnici i predavači Ljetne škole.

U uvodu je nazočne pozdravila ravnateljica GDCK Osijek Martina Hećimović istaknuvši kako je ponosna na ovu Ljetnu školu koja je svake godine sve bolja i posebno pohvalila 77 mladih ljudi zbog kojih, kako je rekla, su svi nazočni i došli. Predsjednik Društva CK OBŽ Marko Đukić prisjetio se povijesti ovog društva i posebno objekta Centra za edukaciju te ljudima koji su ga stvarali i učinili ovako posebnim i jedinstvenim.

Potom su polaznici dvije radionice prikazali performanse u kojima su dokazali svo bogatstvo znanja koje su stekli, a potom se obratio rukovoditelj Škole i ravnatelj CK OBŽ Goran Latković koji je prenio i završne ocjene škole koje su dali sami sudionici.

-Gotovo 80 posto novih je sudionika škole čime pokušavamo ojačati društva mladim stručnim ljudima i zato smo iznimno zadovoljni i ponosni danas što u tome uspijevamo. Kada pogledamo sve ocjene koje su sami mladi ljudi, dakle za programe, voditelje, smještaj, prehranu, svoje stečeno znanje, zabavne programe i ostalo, završna ocjena je izvrstan i to u visokom postotku. Hvala ovim divnim ljudima koji su sami rekli kako su uživali i da bi se svi voljeli ponovno vratiti – rekao je Latković.

Gradonačelnik Orahovice Saša Rister naglasio je kako je ponosan što je ovakva škola već dugi niz godina upravo u Orahovici i daje joj posebnu dimenziju.

-Hvala Društvu Crvenog križa Osječko-baranjske županije na ovih 19 godina marljivog i napornog rada u organizaciji ove škole u našoj Orahovici. Veseli me vidjeti ovako velik broj mladih ljudi u Orahovici i vjerujem kako ste svi vi ovdje proveli lijepo vrijeme i uživali, ali isto tako da ćete svo stečeno znanje ovdje vješto prenijeti na svoje vršnjake i mlade, te u svojim sredinama i dalje promicati ovaj veliki i vrijedni pokret Crvenog križa – rekao je Rister.

Posebno sretan i ponosan bio je izvršni predsjednik HCK-a Robert Markt rekavši kako je na ovoj Ljetnoj školi vidio budućnost Crvenog križa.

-Zahvaljujem se svim mladima na ovoj školi, a posebno onima iz susjednih zemalja koji su dali jednu posebnu međunarodnu dimenziju ovoj školi. Kada su me pitali kako vidim Crveni križ rekao sam da ga vidim kao posljednju liniju obrane zdravlja i dostojanstva čovjeka te kao trajnu vrijednost društva. Ovi mladi su to danas potvrdili i ne samo to, već su pokazali da mogu ići i iznad toga. To je najveće bogatstvo Crvenog križa i ove Ljetne škole, od srca vam čestitam – rekao je Markt.

Stalni predavač na ovoj školi i sudac Ustavnog suda RH Mato Arlović istaknuo je kako su svi članovi Crvenog križa svugdje u svijetu veliki prijatelji jer svi imaju isti cilj, nekome pomoći. Arlović je pohvalio rad voditelja, organizatora i posebno mladih ljudi te naglasio kako je to iznimno važno u trenutnom izazovnom vremenu u cijelom svijetu. Ovu, 19. Ljetnu školu mladih službeno je zatvorio bivši predsjednik RH i počasni član CK OBŽ Stjepan Mesić.

-Jedno je sigurno, a to je da će ova mladost stručno, sigurno i vješto ovdje stečeno znanje moći pokazati i uživo jer su za to više nego spremni. Čestitam Hrvatskom crvenom križu koje je definitivno jedno od najorganiziranijih u Europi i ono je naš hrvatski ponos. Čestitam svima u ovoj školi koji rade veliku stvar i time ovaj svijet čine boljim – rekao je Mesić. Svi sudionici dobili su uvjerenja o završenim radionicama koje su pohađali.

