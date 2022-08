Župani u Varaždinu: Među izazovima koji slijede i porast cijena energenata

Sjednica Izvršnog odbora Hrvatske zajednice županija održana je u Varaždinskoj županiji. Raspravljalo se, između ostalog, o aktualnostima iz djelokruga Ministarstva financija, raspolaganju državnom imovinom te višegodišnjem programu katastarskih izmjera građevinskih područja za razdoblje 2021.- 2030.

Predsjednik Hrvatske zajednice županija i župan Brodsko-posavske županije Danijel Marušić najavio je sastanak s ministrom financija Markom Primorcem kako bi se detaljno raspravile inicijative lokalne i regionalne samouprave. Također, istaknuo je važnost pitanja raspolaganja državnim zemljištem.

– Decentralizacija državnog zemljišta, odnosno raspolaganje državnim zemljištem je odluka koja se donosi najbliže građanima, odnosno na razini županija. Time se znatno ubrzava aktivacija državnog zemljišta – zaključio je.

Sjednici je kao predstavnik Virovitičko-podravske županije nazočio zamjenik župana Marijo Klement.

Upitan o porastu cijena energenata, župan Varaždinske županije Anđelko Stričak rekao je da su oni u županiji osigurani do kraja godine:

– U Varaždinskoj županiji smo još početkom godine osigurali isporuku dovoljne količine energenata, i to nakon što smo već tada uočili porast cijena od 50 do 70 posto. Teško je reći što nose jesen i zima po pitanju online nastave u školama, no mi smo spremni za sve mogućnosti – poručio je Stričak.

Podsjetio je i na nedavne krize u Varaždinskoj županiji: prirodnu nepogodu tuču koja je nanijela ogromne štete cijelom hrvatskom cvjećarstvu, do nedavne masovne prometne nesreće, pri čemu su službe žurno reagirale i spasile brojne živote.

– Vjerujem da ćemo dobro surađivati i razgovarati sa svim hrvatskim županijama te Vladom Republike Hrvatske – zaključio je župan Stričak.

– Svjedoci smo porasta cijena energenata kako u školstvu, tako i u zdravstvu za 70 – 80 posto, čak i više. U Brodsko-posavskoj županiji smo obnovili 23 škole i sve bolničke zgrade našeg bolničkog sustava i to se pokazalo ispravnim. Tu su uštede energije bile i do 72 do 75 posto – dodao je župan Marušić.

Predstavnici Državne geodetske uprave predstavili su Višegodišnji program katastarskih izmjera građevinskih područja za razdoblje 2021.-2030. Provedbom aktivnosti iz Programa osigurat će se ažurni podaci o nekretninama u građevinskim područjima u Republici Hrvatskoj i područjima oko građevinskih područja koji su važni za razvoj gradova i općina, županija i države te u kojima se obavlja više od 80 % gospodarskih aktivnosti, a koji su nužni za nesmetan promet nekretninama, prostorno planiranje i gradnju, za poslove zaštite prirode i okoliša i održiv razvoj.

(hrvzz.hr)