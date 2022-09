2. ŽNL Gradski derbi u Milanovcu igraju nogometaši Sokola i Podgorja, a derbi kola skupine Istok u Josipovu momčadi Dinama i Zrinskog

Danas (subota) se igraju prve dvije utakmice 3. kola 2. ŽNL Istok. Vodeći Standard nastojat će ostati na prvoj poziciji, a protivnik će mu u Novoj Šarovki biti petoplasirani Grabić.

U drugoj utakmici dana posljednjeplasirane Ćeralije na svom će terenu ugostiti čađavačku Mladost te će u tom ogledu tražiti prve bodove. Obje utakmice na rasporedu su u 16.30 sati.

Nedjeljne dvoboje otvorit će Munja i Plavi iz Jugovog Polja koji će svoju utakmicu igrati od 13.30 sati, dok se preostale utakmice igraju nešto kasnije. Dodajmo kako Munja u ovom dvoboju ne može računati na isključenog Igora Horvata.

Najzanimljivije bi moglo biti u Josipovu gdje će trećeplasirani Dinamo s dva nova pojačanja, koja su pristigla ovog tjedna, tražiti pobjedu protiv drugoplasiranog Zrinskog iz Nove Bukovice, dok će se u posljednjoj utakmici, u ‘derbiju začelja’ susresti Krčevina i bakićka Mladost. Utakmice su na rasporedu u 16.30 sati.

Parovi 3. kola 2. ŽNL Istok: Standard Nova Šarovka – Grabić, Ćeralije – Mladost 1930. Čađavica, Munja Veliki Rastovac – Plavi Jugovo Polje, Dinamo Josipovo – Zrinski Nova Bukovica, Krčevina Čađavački Lug – Mladost Bakić.

Natjecanje u 2. županijskoj nogometnoj ligi Zapad ovog vikenda došlo je do četvrtog prvenstvenog kola.

Danas (subota) u 16:30 sati na terenu Sportskog centra TVIN igraju No Limit TVIN i Drava iz Terezinog Polja. Obje momčadi do sada imaju polovičan uspjeh i četiri osvojena boda. To bi trebala biti izjednačena utakmica ravnopravnih suparnika.

Sve ostale utakmice igraju se u nedjelju, 18. rujna također u 16:30 sati. Milanovački Sokol nakon pobjede u gradskom derbiju na gostovanju u Svetom Đurađu, ponovno igra gradski derbi, na svom terenu ugošćuje Podgorje. Gledajući igrački kadar i dosadašnje rezultate, domaćin je veliki favorit, ali i Podgorje ima svoje ‘adute’ i sigurno neće doći s ‘bijelom zastavom’. Susret je to koji bi trebao privući velik broj gledatelja.

Vodeći Aršanj iz Sedlarice gostuje kod Bilogore 1947. u Špišić Bukovici. Bilogora u dosadašnjim susretima igra promjenjivo, a Aršanj je upisao sve tri pobjede. Može li pobjednički niz momčadi iz Sedlarice biti zaustavljen u Špišić Bukovici?

U Vukosavljevici se igra susjedski derbi Mladosti i Turnašice. Momčadi su susjedi i na tablici. Pobednik bi uhvatio priključak s momčadima u sredini tablice. Domaća momčad u ovom ogledu je blagi favorit.

U Grabrovnici se također igra susjedski derbi u kojem će snage odmjeriti Croatija i Podravec iz Dinjevca. U ovoj utakmici rezultat bi trebao biti neizvjestan po posljednjeg trenutka.

Sveti Đurađ, nakon domaćeg poraza od Sokola, igra ponovno na svom terenu. U goste dolazi Gradina, koja se s jednim osvojenim bodom nalazi na začelju tablice, ali to ne znači da neće pokušati doći do boda ili ‘punog plijena’.

Parovi 4. kola 2. ŽNL Zapad: No Limit TVIN – Drava Terezino Polje, Sokol Milanovac – Podgorje, Bilogora 1947. Špišić Bukovica – Aršanj Sedlarica, Mladost Vukosavljevica – Turnašica, Croatia Grabrovnica – Podravec Dinjevac, Sveti Đurađ – Gradina.

(www.icv.hr, mra, mš, foto: ilustracija, M. Šolc)