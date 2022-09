3. NL SJEVER Neopreznost Špoljarića ‘koštala’ Orahovčane: Papuk odigrao najslabiju utakmicu ove sezone i zasluženo izgubio pred svojim navijačima

Nogometaši Papuka Osječko 1664 u sklopu 5. kola 3. NL Sjever na svom su terenu ugostili Podravac iz Virja. Igralo se po iznimno teškom i vodom prekrivenom terenu te po konstantnom pljusku što je uništilo svu ljepotu nogometa u ovom susretu.

Sve je počelo početnim ispitivanjem snaga i mogućnosti tko koliko može po ovim uvjetima na rubu regularnosti. Papuk je unatoč svemu nešto pokušavao odigrati po travi, iako je to bilo nemoguće, te stvorio jednu dobru prigodu kada je Mimić u 8. minuti iskosa izbio sam pred Kurtanjeka no njegov udarac je otišao pokraj desne vratnice. Papukovi veznjaci i dalje su gurali loptu po vodi i dolazilo je do velikih i nepotrebnih grešaka što je kažnjeno u 17. minuti. Jednu loptu koja je stala u vodi presjekao je ponajbolji igrač susreta David Arap i sjajno potkopao loptu i na taj jedini mogući način uposlio Tomislava Pleića koji je pobjegao neopreznoj desnoj strani Papukove obrane i mirno poslao loptu pokraj nemoćnog Mahačeka – 0:1.

U nastavku ista priča, Papuk neobjašnjivo i uporno pokušava igrati pas – igru što ne donosi apsolutno ništa, zapravo samo prigodu čvrstim Podravcima da presijecanjem lopte i brzim izlascima prijete Mahačeku koji je skinuo dva iznimno nezgodna udarca Arapa u 30. i Pleića pred kraj poluvremena. Na odmor se otišlo minimalnom prednošću gostiju, a u drugom dijelu je Papuk konačno počeo igrati onako kako se po ovom terenu jedino i može, dugim loptama na Mimića i Špoljarića pa što se napravi.

Bilo je tu poluprigoda, no igrači Zorana Mandića i dalje su s loptom htjeli ući u gol što po vodi, blatu i kroz gusti gostujući blok nije moglo proći. Polovinom drugom dijela stoper Šantić je poslan u napad i tu je Papuk postao konkretan. I već u 65. minuti opalio je odlično Vratković, lopta se odbila od Kurtanjeka, no baš Šantić je bio prekratak na odbijancu i vratar gostiju je prigrlio loptu u naručje. Papuk ipak uspijeva izjednačiti u 82. minuti. Nakon udarca iz kuta lopta se nekoliko puta odbijala u kaznenom prostoru Podravca da bi došla do Vratkovića na nekih 10 metara koji poluvisokom loptom pogađa mrežu za veliko slavlje stotinjak pokislih navijača – 1:1.

Uz odličnu podršku navijača, Papuk je krenuo po sva tri boda i potpuno pritisnuo goste u njihov kazneni prostor. Sijevalo je sa svih strana, ubačaji, pokušaji udaraca, pogodak je visio u zraku. I onda u jeku Papukovih napada jedna se lopta odbija prema centru, istrčava Petar Špoljarić ispred napadača gostiju i činilo se ima loptu pod kontrolom, zatim nepotrebno dribla iz čega se nekako izvlači na nekih 40-ak metara od gola Papuka i kada se očekivala ponovno duga lopta prema vratima gostiju, Špoljarić neobjašnjivo s gotovo pola terena gura loptu po travi prema svom vrataru Mahačeku koji je bio na svom petercu. Lopta je nakon dva metra stala u vodi što odlično koristi napadač gostiju Pleić koji sam kreće prema Mahačeku, vratar Papuka mu bravurozno skida zicer, no na odbijancu je Arap jer su svi Papukovci bili u napadu, i mirno poentira za 1:2.

Papuk je do kraja nešto pokušavao dugim loptama, no ostalo je 1:2 što je najviše razočaralo navijače koji su dvostruko pokisli napustili stadion.

Definitivno najbolji igrač u redovima domaćih bio je neumorni stoper Stipe Čavić koji nije imao niti jednu pogrešku, ostavio je srce na terenu, a u drugom dijelu i u napadu pokušao pomoći momčadi.

Papuk Osječko 1664 – Podravac Virje 1:2

Najbolji u domaćim redovima: Stipe Čavić

(www.icv.hr, vg, foto: V. Grgurić)