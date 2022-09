4. LIGA Suhopoljski ‘grofovi’ traže prve bodove u susretu s Dinamom: Voćin putuje u Grubišno Polje, a Slatina u Ferdinandovac

BILOGORA 91 – VOĆIN

Nakon domaće pobjede nad Graničarom iz Legrada u Voćinu je nastupilo određeno olakšanje. Sutra (subota) u šestom kolu 4. nogometne lige Bjelovar-Koprivnica-Virovitica nogometaši Voćina putuju na jedno od najzahtjevnijih gostovanja. Igraju s Bilogorom 91 u Grubišnom Polju.

– Domaća momčad je favorit i sve osim njihove pobjede bilo bi veliko iznenađenje. Međutim, to ne znači da mi na ovo gostovanje putujemo s bijelom zastavom. Pokušat ćemo pružiti što bolji otpor, a ako nam se ukaže prilika doći i do pozitivnog rezultata- susret je najavio trener Voćina Ivica Ević, koji bi trebao imati sve igrače na raspolaganju za subotnju utakmicu.

FERDINANDOVAC – SLATINA

Nogometaši Slatine svoju utakmicu šestog kola 4. nogometne lige Bjelovar-Koprivnica- Virovitica igraju u nedjelju 2. listopada u 16 sati. Gostuju kod jedne od najjačih momčadi lige, Ferdinandovca. Svoji snagu Ferdinadovčani su pokazali prije dva kola, kada su na svom terenu zaustavili jednog od favorita lige, Pitomaču. Momčad Slatine na gostovanje putuje s određenim respektom prema snažnoj domaćoj momčadi, koju vodi iskusni trener Vjekoslav Vučeta, ali i s vjerom u vlastitu snagu.

– Cilj nam je doći do pozitivnog rezultata, a ako nam se “otvori” možemo doći i do punog plijena. Mislim da možemo parirati svim suparnicima u ligi, pa tako i Ferdinandovcu. Do sada smo neporaženi na gostovanjima, očito nam igranje na drugim terenima dobro leži. Vjerujem da ćemo taj niz nastaviti i nakon nedjeljnog gostovanja- optimističan je trener Slatine Nikica Hat.

Nekoliko igrača ima lakše pozljede, ali su u slatinskim redovima uvjereni da će se svi opraviti do nedjeljne utakmice.

SUHOPOLJE – DINAMO PREDAVAC

Suhopolje i dalje ne zna za pobjedu nakon pet odigranih utakmica u ovogodišnjem izdanju 4. lige Bjelovar-Koprivnica-Virovitica, a još više zabrinjava podatak da ‘grofovi’ nakon 450 minuta nisu uspjeli pronaći put do gostujuće mreže.

Ako uzmemo u obzir da su županijski derbi u Slatini odigrala samo dva igrača koja su nastupila u posljednjem kolu prošle sezone, Lovro Štefanec i Dominik Šantavec, onda je razlog loših rezultata puno jasniji.

Na stadionu Park sutra će gostovati Dinamo iz Predavca, trenutno osmoplasirana momčad prvenstvene ljestvice koja u Suhopolje stiže na krilima dvije uzastopne pobjede, one u ligaškom ogledu protiv Čazme, te u Kup utakmici protiv Kamena iz Sirača.

S druge strane terena, uz domaće ‘golobrade’ dečke, dočekat će ih i dva nova igrača Suhopolja. Nikolas Pedrosa Ribeiro te Felipe Beccegato de Mello koji su pristigli iz brazilskog Taguatinga, odnosno talijanskog Tre Vallia.

Za koji će se sastav odlučiti strateg Damir Pemper te hoće li se ‘grofovi’ pomaknuti s dna ligaške ljestvice ostaje za vidjeti, a sigurno je jedino kako bi na raspolaganju trebali biti svi budući da suspendiranih igrača nema.

Utakmica će se odigrati s početkom u 16 sati.

(www.icv.hr, mš, mra, foto: ilustracija)