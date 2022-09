Damir Vanek i dalje na čelu orahovačkog udruženja obrtnika, za dopredsjednika izabran Krešimir Kostelac

Udruženje obrtnika grada Orahovice održalo je svoju izbornu skupštinu u nazočnosti predsjednik Hrvatske obrtničke komore, Područne obrtničke komore VPŽ Stjepana Kenjerića i tajnika Božidara Jeremića te gradonačelnika Orahovice Saše Ristera. Na prijedlog Upravnog odbora dosadašnji predsjednik orahovačkog Udruženja Damir Vanek jednoglasno je potvrđen za novi mandat dok je za novog dopredsjednika izabran Krešimir Kostelac.

Novi upravni odbor čine Franjo Vulić, Tomislav Šebalj, Krešimir Jakobek, Josip Jambrešić, Krešimir Kostelac, Dražen Boljkovac i Dario Stojčević dok su u novi Nadzorni odbor izabrani Dominik Petrićević, Tatjana Stojanović i Tonko Budim. U skupštinu udruženja izabrani su Ana Kukuruzović Boljkovac, Tomislav Pančić, Matej Bošnjak, Tomislav Šebalj, Franjo Vulić, Daniel Huber, Krešimir Jakobek, Snježana Knežević, Drago Knežević, Josip Jambrešić, Željko Borić, Krešimir Kostelac, Mario Hornung, Hamza Čočaj i Damir Vanek, predstavnici u Skupštini Područne obrtničke komore VPŽ su Damir Vanek, Krešimir Kostelac, Krešimir Jakobek, a predstavnici u Upravnom odboru županijske komore od strane orahovačkog Udruženja su Damir Vanek i Krešimir Jakobek dok je orahovački predstavnik u Nadzornom odboru POK VPŽ Dominik Petričević.

-Moram se zahvaliti na novom povjerenju koje mi je ukazano i to je za mene jedna nova odgovornost i želja za još većim poslom i napretkom. Biti predsjednikom ovog Udruženja je za mene velika čast jer je i moj otac dugi niz godina bio istaknuti član i trudim se da ovo Udruženje bude što bolje organizirano. Moram se pohvaliti i reći kako nam je županijsko Udruženje obrtnika potvrdilo kako smo u prošloj godini bili Udruženje koje je najviše radilo od svih u županiji i tim tempom ćemo i nastaviti. Uz sve one poslove koje radimo i koje ćemo raditi, intenzivno ćemo nastaviti uređivati našu zgradu kako bi imala normalne uvjete za rad i boravak. Odradili smo velik posao u stvaranju uvjeta i kriterija pri natječajima u Gradu, radili smo i na prijedlogu korekcije komunalnih zona grada Orahovice. Uspjeli smo puno toga dobroga napraviti za naše obrtnike i na tome ćemo i dalje raditi, u prvom redu na visini komunalne naknade za obrtnike i poduzetnike koja je fiksna, ali probat ćemo sve kako bi pomogli našim članovima uz veliku pomoć Grada i gradonačelnika koji su nam odlični partneri – rekao je predsjednik Vanek.

Vaneku je na svim dosadašnjim rezultatima te na novom izboru čestitao i orahovački gradonačelnik Saša Rister.

– Čestitam Damiru Vaneku i svim izabranima i siguran sam da ćemo imati i dalje odličnu suradnju i zajedno pomagati obrtnicima. Ove godine smo izdvojili 500 tisuća kuna za obrtništvo i 200 tisuća za poljoprivredu. Javni poziv za obrtnike je još uvijek otvoren i to do 10. listopada i stoga pozivam sve koji još nisu da se prijave. Dosta smo do sada surađivali i zajedno tražili odgovarajuće modele i kriterije kako bi obrtnicima i poduzetnicima što više pomagali i olakšali poslovanje – rekao je Rister.

Predsjednik HOK POK VPŽ Stjepan Kenjerić naglasio je kako je orahovačko Udruženje iznimno aktivno i radi velik posao te se osvrnuo na stanje u obrtništvu u Hrvatskoj.

– S ovim ljudima koji su sada izabrani već smo surađivali i pokazalo se da je to odlična ekipa koja radi puno i s jasnom vizijom te za svaku su pohvalu i zato sam siguran da će to i nadalje tako biti. Osvrnuo bih se na one priče oko ukidanja malih udruženja. Naime za sada se o tome šuti, a naša županijska Područna komora je jedina tražila da se taj zakon povuče iz procedure jer isti ne donosi ništa novo, čak dapače može puno toga poremetiti. Nadamo se dobrim rješenjima jer upravo mala udruženja najviše rade što pokazuje baš ovo orahovačko – rekao je Kenjerić.

(www.icv.hr, vg)