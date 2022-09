DERBI KOLA 1. ŽNL Odlična utakmica u prepunoj čačinačkoj “Rupi” pripala Zdenčanima: Preokret Sloge započeo ulaskom Jerešića koji je majstorski pogodio iz slobodnog udarca

Bio je to doista praznik nogometa u Čačincima, po lijepom i sunčanom vremenu te odličnom terenu odigran je derbi 5. kola 1. županijske nogometne lige u kojem su snage odmjerili domaća Mladost i Sloga iz Zdenaca.

Vatreni čačinački Alkosi od prve su minute glasno i zdušno bodrili svoje nogometaše, čačinačka “Rupa” bila je prepuna, ljudi su došli iz svih krajeva šire okolice, iz Orahovice, Slatine, Mikleuša, Nove Bukovice, Voćina, Crnca, Velikog Rastovca i mnogih drugih mjesta te naravno ponajviše Čačinaca i Zdenaca.

Od prvog zvižduka suca Presečana, bilo je žustro i čvrsto, a Mladost je bila ta momčad koja je dominirala cijeli prvi dio. Sjajne prigode su imali Mladostaši, a najbliže pogotku bio je Ivan Mužar koji je u 37. minuti odlično odapeo iz slobodnjaka s nekih tridesetak metara i pogodio gredu. U 45. minuti Marin Čavić je probio desnu stranu i odlično ubacio paralelnu loptu s vratima gostiju, ali nikoga nije bilo od domaćih tko bi samo podmetnuo nogu i poslao loptu u mrežu. S druge strane Sloga je pokušavala preko Darka Obžetića koji je bio stalna prijetnja vratima Mladosti, ali bez neke velike prigode. Na odmor se otišlo bez pogodaka, a drugi dio je bio ‘vatren’.

Eruptirala je “Rupa” u 55. minuti, kada je mrežu gostujućeg vratara Petra Čiša pogodio Florijan Rupčić i doveo Mladost u vodstvo. No, Sloga je do kraja uspjela preokrenuti ulaskom u igru Matea Jerešića. Upravo je on u 61. minuti majstorski pogodio za izjednačenje iz slobodnog udarca. Na 2:1 povisio je Ivan Stjepić u 80. minuti, da bi konačnih 3:1 postavio bivši Mladostaš Ivan Ugarković sedam minuta prije kraja susreta.

-Prvi dio smo dobro stajali na terenu, ali nismo mogli pronaći rješenje u napadu. U drugom dijelu smo već izgledali bolje, no vrlo brzo smo došli u zaostatak, ali ono što je najvažnije nismo se predali nego krenuli još jače i došli do izjednačenja nakon kojeg smo bili puno bolja momčad i dali još dva zgoditka te na kraju zasluženo slavili. Čestitam svim momcima na odličnoj utakmici koja je bila čvrsta, prava prvenstvena i odlična za gledanje – rekao je trener Sloge Danijel Ciglar.

Trener Mladosti Dragan Zubak naglasio je kako ništa ne može zamjeriti svojoj ekipi te je čestitao Slogi na zasluženoj pobjedi.

-Bili smo puno bolji prvo poluvrijeme i trebali smo voditi bar s dva gola prednosti i tada bi bilo puno lakše. Nismo imali sportske sreće, bilo je tu grede, vratnice, ali i naših promašaja. Uspjeli smo povesti u drugom dijelu, no presjekao nas je taj pogodak iz slobodnog udarca nakon kojeg smo totalno pali. Ne mogu ništa zamjeriti svojim dečkima, borili su se koliko su mogli i to je nogomet, čestitam Slogi i kolegi Ciglaru na zasluženoj pobjedi – rekao je Zubak.

Nakon utakmice trener Mladosti Dragan Zubak podnio je ostavku.

Mladost – Sloga 1:3

Igrač utakmice: Mateo Jerešić

(www.icv.hr, vg, foto: V. Grgurić)