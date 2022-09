FOTO I navijači s područja Virovitičko-podravske županije uživali na Maksimiru u velikoj pobjedi Hrvatske protiv Danske

U dvoboju 5. kola 1. skupine Lige nacija hrvatski nogometaši su na zagrebačkom Maksimiru pobijedili Dansku s 2-1 (0-0), te imaju šansu u posljednjoj utakmici u nedjelju. 25. rujna u Beču protiv Austrije izboriti završni turnir natjecanja.

Pogotke su za Hrvatsku dali Borna Sosa (49) i Lovro Majer (79), a za Dansku Christian Eriksen (77).

Hrvatska je time osigurala ostanak u najjačem razredu Lige nacija, a po prvi puta u povijesti plasirat će se na završni turnir ukoliko u nedjelju u Beču svlada Austriju ili ukoliko Danska ne pobijedi Francusku – prenosi Večernji

Također, Hrvatska će s ovom pobjedom biti u prvoj jakosnoj skupini kvalifikacija za EURO 2024.

Hrvatska je uspjela doći i do treće pobjede u ovogodišnjoj Ligi nacija, a na zagrebačkome Maksimiru je pala vrlo jaka Danska. Izabranici Zlatka Dalića su trijumf zaslužili furioznom igrom u drugom dijelu, pogotovu u prvom dijelu drugog dijela, kada su posve nadigrali Dance, no ne i nokautirali. Genijalni Eriksen je izjednačio, no samo dvije minute kasnije Lovro Majer donosi pobjedu i osigurava Hrvatskoj šansu za povijesni uspjeh – plasman na Final Four Lige nacija.

U drugom dvoboju skupine Francuska je svladala Austriju s 2-0.

Hrvatska vodi s 10 bodova, Danska ima 9, Francuska 5, a Austrija 4 boda. Pred 22.700 gledatelja na stadionu Maksimir sudio je Talijan Davide Massa.

