Gradski muzej Virovitica nominiran za najbolji slavenski muzej, M. Kulej: Iako smo mladi kolektiv, sretna sam što smo ostavili takav trag

Nakon nominacije za europski muzej godine (koju je dobio ranije ove godine), Gradski muzej Virovitica nominiran je za još jednu prestižnu nagradu. Naime, virovitički mali veliki muzej ušao je u konkurenciju za Živa nagradu za najbolji slavenski muzej i najbolji slavenski kulturni i prirodni spomenik koji dodjeljuje Forum slavenskih kultura.

Kako je došlo do nominacije i što ona znači, otkrila nam je ravnateljica Gradskog muzeja Virovitica Mihaela Kulej, koja nije krila ponos i oduševljenje.

– Za Živa nagradu muzej nominiraju ljudi koji ga dođu posjetiti kao “pravi” posjetitelji, dođu “inkognito” i nemaju nikakav poseban tretman. Viša kustosica Etnografskog muzeja Istre Lidija Nikočević me je proljetos nazvala i rekla da je posjetila naš muzej, što ja nisam znala. Rekla je da bi nas voljela nominirati za dodjelu Živa nagrade što mi je, kao i cijelom kolektivu, bio veliki kompliment– ističe M. Kulej.

Nakon ispunjavanja detaljne aplikacije na stranici Foruma slavenske kulture koja se osim rada muzeja dotiče i logistike te načina financiranja i upravljanja muzejom, početkom rujna Gradski muzej Virovitica je dobio obavijest da će mu u posjet doći međunarodni sudac.

– Ravnatelj Nacionalnog muzeja Slovačke Branislav Panis nas je posjetio u ponedjeljak i utorak, pri čemu je u utorak imao i prezentaciju univerzalnog rada muzeja. Proveli smo ga i novim stalnim postavom, kao i svim drugim prostorijama koje čine rad jednog muzeja. Njegova reakcija na sve viđeno bila je izuzetno pozitivna– s osmijehom govori ravnateljica Mihaela Kulej koju sredinom studenog u slovenskim Brežicama, gdje će se održati dodjela nagrada Živa, očekuje prezentacija virovitičkog muzeja.

Uz Gradski muzej Virovitica, za ovu prestižnu nagradu nominirana su još 32 muzeja koji će se imati mogućnost predstaviti putem prezentacije, panela i štanda sa svojim proizvodima.

– Konkurencija je jaka, moj optimizam također, ali i sama nominacija je ogromna stvar. Ovo nam je druga nominacija na međunarodnoj razini i ako opet dobijemo priznanje za muzejsko djelovanje na razini koja se izdiže iznad nacionalne, bit ću jako zadovoljna i sretna, kao i cijeli moj kolektiv– priznaje Mihaela Kulej te na pitanje što jedna ovakva nominacija, kao i potencijalno osvajanje nagrade znači za Gradski muzej Virovitica odgovara.

– Znači da nas sad već svi muzeji u Hrvatskoj osobno poznaju. Moram priznati da je to veliko priznanje, jer kada na bilo koji stručni skup u bilo kojem dijelu Hrvatske dođe bilo tko od nas, svi znaju za naš muzej. Mnogi od njih su nas posjetili i svi nas hvale. To puno znači, jer iako smo mladi kolektiv, sretna sam što smo ostavili takav trag. I prije ostvarenja projekta smo bili prepoznatljivi, ali to je više bilo na razini osobnog kontakta. Sad smo prepoznatljivi po stručnom radu, a to je ogromna stvar. Osim toga, ostvarili smo i međunarodne kontakte koji će se uskoro realizirati i o kojima ćete čuti– zaključuje M. Kulej.

